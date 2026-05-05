Un estudio determinó que los pájaros les tienen más miedo a las mujeres que a los hombres

Al acercarse a un pájaro , es común que reaccione y salga volando rápidamente. Aunque puede parecer una respuesta casual, un estudio determinó que las aves urbanas se escapan antes cuando se acercan mujeres que cuando lo hacen hombres .

La investigación, publicada en la revista People and Nature , analizó la conducta de 37 especies de pájaros en ciudades de República Checa, Francia, Alemania, Polonia y España ante la presencia humana.

Para analizar las reacciones, los investigadores registraron a qué distancia decidían huir las aves. Tras estudiar los resultados, descubrieron que los hombres lograban acercarse alrededor de un metro más que las mujeres antes de que los pájaros salieran volando.

Los principales resultados del estudio fueron:

Aunque el resultado es llamativo, los científicos aclararon que aún no hay explicaciones para este comportamiento . Algunas de las hipótesis son diferencias en el olor, la forma de caminar o el tamaño corporal.

Los investigadores aclararon que se necesitan más estudios para determinar el porqué de estas reacciones . De todas maneras, los resultados muestran que las aves pueden detectar señales en su entorno y responder de manera distinta según quién se acerca.

Fuente: TN