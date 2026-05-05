Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje de mano gratuito en sus vuelos: cuánto sale desde esta semana

Desde este lunes 4 de mayo, Aerolíneas Argentinas cambió su política de equipaje y eliminó el carry on gratis en la tarifa Base , una de las más elegidas por quienes buscan ahorrar en vuelos de cabotaje.

Ahora, quienes compren pasajes en las tarifas más económicas deberán ajustar el equipaje o pagar aparte .

La compañía nacional adoptó una estrategia similar a las low cost : segmentar los servicios y cobrar por cada extra, desde el equipaje hasta la elección de asiento o la comida a bordo.

Desde el lunes 3 de mayo, la tarifa Base ya no incluye el carry on de hasta 8 kilos . Lo mismo ocurre con la tarifa Promo, que ya había perdido ese beneficio en 2024. Ambas solo permiten viajar con un “artículo personal” de hasta 3 kilos : una mochila chica, cartera o bolsito que debe ir debajo del asiento.

Si necesitás llevar más equipaje, hay que pagarlo aparte . Despachar una valija de hasta 15 kilos cuesta $42.350 por tramo . El sistema aclara: “Tenés incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera). Para agregar más equipaje podrás adquirirlo antes de finalizar tu compra o luego ingresando a ‘Servicios Adicionales’”.

Las “familias de tarifas” de la empresa tienen condiciones bien diferenciadas:

La decisión de qué tarifa conviene depende de cuánto equipaje necesitás llevar. En muchos casos, sumar valijas a una tarifa barata puede terminar costando casi lo mismo que elegir una categoría superior que ya las incluye.

En una simulación para un vuelo de Buenos Aires a Córdoba en junio , los precios según la categoría son:

La diferencia entre la tarifa más económica y la Plus, que ya incluye carry on y valija despachada, puede ser clave para decidir.

La nueva política rige solo para quienes compren pasajes desde el lunes 3 de mayo en adelante . Los que ya tenían tickets comprados mantienen las condiciones originales.

Fuente: TN