Un continuador de Francisco, con estilo sobrio y enfrentado a Trump

ROMA.- No es Francisco , tiene su estilo, totalmente diferente -más tradicional, apegado al protocolo, sobrio, menos espontáneo-, pero el papa León XIV , a un año de haber sido electo como su sucesor, ha dejado en claro que sigue sus huellas.

Sus prioridades son la paz en un mundo cada vez más polarizado , donde el derecho internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial está siendo pisoteado, así como, en muchas partes, la dignidad humana; y la unidad en la Iglesia católica.

Ni bien fue electo, el 8 de mayo de 2025, Robert Francis Prevost , el primer Papa nacido en los Estados Unidos , pero también peruano porque vivió en el país andino la mitad de su vida sacerdotatal, el ala conservadora de la Iglesia se regocijó. Salió vestido con la tradicional capa purpura llamada muceta -a diferencia de su predecesor argentino- e ilusionó a los conservadores con una marcha atrás con el viento de reforma impulsado por Jorge Bergoglio.

Francisco lo había nombrado obispo en 2014 y lo envió a Perú. Luego lo llamó a Roma en 2023 para convertirse en el prefecto del Dicasterio de los Obispos -uno de los “ministerios” más importantes del Vaticano-, lo creó cardenal y luego, como señalándolo, cardenal-obispo , el grupo más selecto de los purpurados.

En estos 12 meses de gobierno, con un estilo sobrio, moderado, diplomático y más allá de los intentos de conservadores y progresistas de adueñarse de su figura, León XIV -que escucha mucho, reflexiona y después actúa- dejó en claro que seguirá adelante con la consolidación de los procesos puestos en marcha por Francisco en la Iglesia.

El Papa renovó la apuesta por la sinodalidad , es decir, una mayor participación de los laicos, religiosos y sacerdotes, y la preocupación por la justicia social, los últimos y los descartados.

Nacido hace 70 años en Chicago, cuna de los movimientos sindicales en Estados Unidos, el primer papa agustino conoció la pobreza extrema del Perú cuando estuvo allí 10 años como misionero.

Entonces también palpó la violencia terrorista del entonces grupo guerrillero de izquierda Sendero Luminoso , la brutal represión por parte de las autoridades, la corrupción endémica, la inequidad y los efectos del cambio climático con el fenómeno de El Niño.

Electo dos veces y por un total de doce años al frente de la Orden de los Agustinos -que tiene su cuartel general en Roma-, Prevost, que habla varios idiomas, viajó luego a más de cincuenta países del mundo .

De hecho, los expertos coinciden en señalar que es el primer Papa electo que cuenta con una visión global .

Como prior de los agustinos estuvo en todos los continentes, hasta en China y en la Argentina, donde conoció al entonces desconocido arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio : hay una foto en blanco y negro de los dos futuros papas concelebrando una misa en la Iglesia de San Agustín allá lejos, en 2006.

León XIV , que casi siempre cita a Francisco y que, como él, más de una vez llamó a una Iglesia misionera y sinodal, comenzó su pontificado con un perfil bajo , sobre todo en comparación con su disruptivo predecesor argentino.

Pero a un año de su elección, levantó vuelo y popularidad tras ser atacado por el presidente de su país, Donald Trump , que se sintió molesto por sus incesantes llamados a la paz y críticas hacia su aventura bélica contra Irán, que sin pelos en la lengua consideró “una guerra injusta” donde mueren demasiados inocentes.

En otras ocasiones no dudó en denunciar el trato “inhumano” que su administración les da a los inmigrantes.

Muy hábil, dijo una y otra vez que no es un político, que no quería entrar en debate con Trump.

Sin embargo, respondió que no le temía a la administración de Trump y que no se iba a quedar callado porque su misión es la de promover los valores del Evangelio.

Si en Wall Street algunos pensaron que con su elección iban a terminarse las críticas a ese sistema “económico que mata” del papa Francisco -acusado de comunista-, el papa León XIV en estos 12 meses y casi dos semanas en el timón de la barca de Pedro, con otro estilo, hizo entender que seguirá con la misma denuncia, basada en la doctrina social de la Iglesia.

Sus pilares fueron puestos por León XIII, el pontífice en quien Robert Prevost se inspiró al tomar su nombre, autor de la encíclica “Rerum Novarum”. En el aniversario 135 de la publicación de ese documento que quiso responder al desafío de la revolución industrial, León XIV este lunes 25 de mayo presentará su primera encíclica “Magnifica Humanitas”, sobre el cuidado de la persona humana en tiempos de la Inteligencia Artificial.

“Estamos asistiendo a un eclipse del sentido de lo que significa ser humano , como demuestra la desenfrenada implementación de la tecnología en detrimento de la dignidad humana. Es necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la verdadera grandeza de la humanidad tal y como los concibe Dios. El desafío al que nos enfrentamos actualmente no es tecnológico sino antropológico, y espero que la carta encíclica que se publicará dentro de unos días pueda contribuir a afrontar este reto”, adelantó este viernes desde su cuenta de X.

Estamos asistiendo a un eclipse del sentido de lo que significa ser humano, como demuestra la desenfrenada implementación de la tecnología en detrimento de la dignidad humana. Es necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la verdadera grandeza de la humanidad…

“Ninguna nación, ninguna sociedad y ningún orden internacional puede considerarse justo y humano si mide su éxito solamente en función del poder o la prosperidad, dejando de lado a quienes viven en los márgenes. De hecho, el amor de Cristo por los más pequeños y los olvidados nos lleva a rechazar cualquier forma de egoísmo que deja que los pobres y los vulnerables sigan siendo invisibles”, recordó este jueves, al recibir las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Sierra Leona, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauricio, Chad y Sri Lanka.

Matemático y canonista de formación, pragmático, medido, hábil, en su primer viaje a América Latina como Papa, cuando volverá a su tierra de adopción, Perú, y visitará, también, la Argentina, esa asignatura pendiente que le dejó su predecesor, y Uruguay, se descuenta que, como mensajero del Evangelio, reiterará todos estos mensajes.

Fuente: La Nación