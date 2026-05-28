Un auto se prendió fuego en plena autopista 9 de Julio y ocasionó un corte de tránsito

Un auto se prendió fuego este jueves en plena autopista 9 de Julio, a la altura de la zona de Constitución, y ocasionó un corte de tránsito por el trabajo de Bomberos de la Ciudad, aunque el conductor resultó ileso.

La Policía y los Bomberos de la Ciudad se trasladaron pasadas las 14 hasta la autopista 9 de Julio, entre Brasil y Caseros, por el incendio de un Fiat Palio que sufrió un daño de forma generalizada, según indicaron a La NACION fuentes de la fuerza de seguridad.

El llamado fue registrado a las 14.05, indicaro las fuentes de la Policía de la Ciudad, y el personal del Bomberos encontró el auto bajo las llamas a solo metros de la estación de tren de Constitución.

El personal controló el fuego con una línea de 38 milímetros y el conductor resultó ileso.

El incidente tuvo lugar en la mano a la provincia de Buenos Aires de la autopista, donde el auto estaba detenido a metros del guardarraíl por razones que aún se investigaban.

El SAME confirmó que el conductor del vehículo,de 45 años, está fuera de peligro.

“El conductor fue evaluado por los equipos que llegaron, no tiene ningún tipo de lesión y no fue trasladado”, indicó el titular del SAME, Alberto Crescenti , en diálogo con TN .

“La autopista quedó cortada momentáneamente a esa altura. Cuando finalice Bomberos, se habilitará la traza”, aclaró Crescenti sobre el operativo de seguridad que ocasionó demoras en uno de los ingresos a la ciudad de Buenos Aires.

Fuente: La Nación