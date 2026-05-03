Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió desde la Argentina

GINEBRA (AFP).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo de tres muertes relacionadas con un posible brote de hantavirus , que se transmite a través de los roedores, en un barco de crucero en el Atlántico que partió desde Ushuaia , Tierra del Fuego. En la Argentina existe una alerta sanitaria desde hace varias semanas por el índice de casos y fallecimientos.

“La OMS fue informada de un suceso de salud pública relativo a un barco de crucero que navega por el océano Atlántico y está aportando su apoyo. A día de hoy, se confirmó un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres murieron y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica”, indicó la organización.

El foco se declaró a bordo del crucero MV Hondius . Según informó el portavoz sudafricano, Foster Mohale , un pasajero de 70 años fue el primero en desarrollar síntomas. Murió a bordo del barco y su cuerpo fue depositado en Santa Elena , un territorio británico del Atlántico Sur.

Su esposa, de 69 años, también cayó enferma a bordo y fue evacuada a Sudáfrica. Murió en un hospital de Johannesburgo, dijo el vocero. Fuentes con acceso al caso indicaron que el matrimonio sería oriundo de los Países Bajos. La tercera víctima fatal, en tanto, seguiría a bordo del barco.

Otro caso confirmado, un británico de 69 años, también fue evacuado a Johannesburgo y fue ingresado en cuidados intensivos. Los otros dos casos activos se encuentran todavía en el crucero.

Según una fuente conocedora del caso , están en curso conversaciones para decidir sobre el traslado de las otras dos personas enfermas a un hospital de Cabo Verde , para ser puestas en aislamiento, tras lo cual el barco podría reanudar su ruta hacia el archipiélago español de Canarias, a dos o tres días de navegación.

Por su parte, la OMS indicó que está “facilitando la coordinación” entre los países y los operadores del barco para “organizar la evacuación médica de dos pasajeros con síntomas” . Además, elogió “la rapidez de las medidas tomadas y la buena coordinación entre las partes implicadas”.

El MV Hondius figura como crucero polar en los portales de varias agencias de viajes.

Está operado por una empresa con sede en los Países Bajos, Oceanwide Expeditions .

Uno de los cruceros ofrece un itinerario que parte de Ushuaia hacia Cabo Verde, con escalas en las islas de Georgia del Sur y Santa Elena.

Según varias páginas de monitoreo de buques, el MV Hondius se encontraba el domingo frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde. El buque tiene capacidad para unos 170 pasajeros y una tripulación de unos 70 miembros.

El hantavirus se transmite a través de los roedores, en particular por contacto con su orina, sus heces y su saliva, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

“Aunque sea raro, el hantavirus puede transmitirse de una persona a otra y provocar enfermedades respiratorias graves” , indicó la OMS.

“Se están realizando investigaciones en profundidad, sobre todo análisis de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Los pasajeros y la tribulación están recibiendo atención médica. También se está llevando a cabo la secuenciación del virus”, agregó.

En la Argentina circulan distintas variantes del virus. Algunas, como el virus Andes , pueden presentar transmisión de persona a persona, aunque el mecanismo más frecuente continúa siendo ambiental.

Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos y pueden confundirse con una gripe . Incluyen fiebre superior a 38 grados, dolores musculares, cefalea, náuseas, vómitos y malestar general . En una segunda etapa, la enfermedad puede evolucionar de manera brusca hacia un síndrome cardiopulmonar , con dificultad respiratoria y compromiso hemodinámico.

Especialistas remarcan que la consulta médica temprana es clave para mejorar el pronóstico, en especial en personas que estuvieron en zonas rurales o con posible exposición a roedores en las semanas previas.

Fuente: La Nación