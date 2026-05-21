Tras la tensión por Adorni, un dirigente cercano a Patricia Bullrich renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad

El subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad, Federico Angelini , dirigente del riñón de Patricia Bullrich, renunció este jueves a su cargo y dejó el Gobierno.

Así pudo confirmarlo LA NACION de fuentes al tanto de la partida del funcionario, que había permanecido en la cartera con Alejandra Monteoliva una vez que Bullrich pasó al Senado.

En el último tiempo, el funcionario saliente venía incómodo con el rumbo de la gestión Milei y -dicen- la gota que rebalsó el vaso fue el sostén político de la cúpula del Gobierno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Asimismo, cuentan los que saben que Angelini estaba disgustado con “la guerra” contra Bullrich que percibía de parte del mileísmo puro.

Su jefa política fue la primera que le exigió públicamente a Adorni que presentara de inmediato su declaración jurada frente a las revelaciones en torno a sus viajes al exterior y a la compra de propiedades desde que asumió la función pública. Pese al pedido de Bullrich, el Presidente ratificó en el cargo al jefe de Gabinete, que responde a su hermana, la secretaria general, Karina Milei. Ayer incluso la jefa del bloque libertario en el Senado volvió a diferenciarse del jefe de Gabinete, al presentar su declaración jurada en la Cámara alta antes de la fecha de vencimiento.

Rosarino y con orígenes en Pro, desde 2023 el dirigente que supo tener un aceitado ida y vuelta con Mauricio Macri se convirtió en un aliado interno de Bullrich y se sumó con ella al gobierno libertario.

Este jueves desde el Ministerio de Seguridad buscaron disipar las fricciones existentes en el seno del Gobierno y se limitaron a decir que Angelini dejaba la cartera “para dedicarse exclusivamente al trabajo en su provincia”.

Como subsecretario de Intervención Federal, Angelini tuvo un rol importante en el Plan Bandera , diseñado por el gobierno de Milei en conjunto con el de Maximiliano Pullaro en Santa Fe para abordar el narcotráfico en Rosario.

En momentos álgidos para la ciudad del Monumento a la Bandera e incluso durante las protestas policiales de este año, el ahora exfuncionario hizo base en Rosario como enlace de la Casa Rosada.

No son pocos los que especulan que, en un futuro, Angelini terminará integrado a la gestión de Pullaro en Santa Fe. Ya fue tentado.

En esa provincia, el dirigente cercano a Bullrich quedó afuera del armado político libertario porque el comando del espacio está a cargo de la diputada nacional Romina Diez , amiga íntima de Karina Milei. Pese a que Pullaro suele ser aliado del Gobierno en votaciones en el Congreso, a nivel electoral los caminos están separados.

Según pudo saber LA NACION, Monteoliva ya estaba enterada de que Angelini dejaría el cargo. Se lo comunicó esta semana de manera definitiva. En tanto, hoy presentó su carta de renuncia, que se hará efectiva el 1 de junio.

Fuente: La Nación