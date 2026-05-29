Toma de colegios: a menos de 24 horas de haber levantado la medida, los alumnos del Nacional Buenos Aires retomaron la protesta

Menos de 24 horas después de haber levantado la toma , los alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires retomaron el jueves la ocupación de la escuela una vez finalizado el dictado de materias en el turno noche.

La reactivación de la protesta se produjo en simultáneo con la implementación de nuevas normativas de contingencia emitidas por el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) .

La decisión de los estudiantes fue ratificada por la rectora Valeria Bergman a través de un reporte institucional, en el que aseguró que acatará las disposiciones del Consejo Superior de la UBA.

"En virtud de la medida se suspenden las actividades académicas, extracurriculares y administrativas hasta tanto se garantice el normal funcionamiento dentro del edificio", dice el comunicado.

También piden las autoridades del colegio a los padres de los alumnos que "reflexionen junto con sus hijos sobre los riesgos y responsabilidades que implica tomar este tipo de acciones de protesta".

En el final del documento las autoridades advierten, en sintonía con el reclamo estudiantil, que el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario "es una preocupación urgente" para quienes integranla comunidad del Nacional Buenos Aires.

"Nuestros canales de comunicación permanecen siempre abiertos para consensuar acciones entre todos los claustros, tendientes a defender la educación y nuestra universidad pública sin afectar el normal dictado de clases", agrega el texto que lleva la firma de Bergman.

Los estudiantes reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno judicializó y piden que la Corte Suprema se expida.

La medida de fuerza en los colegios que dependen de la UBA se da pocos días después de la cuarta marcha nacional universitaria que colmó la Plaza de Mayo.

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y contempla una actualización de partidas para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes. También propone mecanismos de actualización presupuestaria vinculados a la inflación y fondos destinados a investigación, becas y extensión universitaria.

“Es un conflicto que nos viene interpelando desde hace varios años”, le dijo a Clarín Ona Morgenfeld , vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, en el inicio de la toma.

Y en ese sentido, agregó: "Muchos estudiantes quedaron con ganas de seguir organizándose después de la movilización y por eso el centro de estudiantes convocó nuevas asambleas. Ahí se decidió tomar el colegio luego del turno vespertino”, agregó.

Durante la toma, los estudiantes permanecen dentro del edificio y organizan distintas actividades y espacios de discusión vinculados a la situación universitaria. Según explicaron desde el centro de estudiantes, el objetivo principal es visibilizar el reclamo por el financiamiento educativo y el deterioro salarial de docentes y trabajadores universitarios.

Fuente: Clarín