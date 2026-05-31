Tirar canela en la tierra del cactus: para qué sirve y cómo aplicarlo

Los cactus son plantas resistentes, fáciles de cuidar y se adaptan a diferentes temperaturas. Sin embargo, puede atravesar problemas como el exceso de humedad , la aparición de hongos o algunas plagas que afectan su crecimiento.

Para evitar estos problemas, existe un truco poco conocido pero efectivo: tirar canela en la tierra del cactus . Este producto es conocido por sus propiedades antifúngicas y puede convertirse en un gran aliado para mantener los cactus en buen estado.

La canela contiene compuestos naturales que ayudan a combatir ciertos hongos y microorganismos que pueden desarrollarse en el sustrato cuando hay exceso de humedad. Entre sus beneficios, se destacan:

Existen dos maneras de aplicar este truco en tu cactus, aunque ambas son sencillas y no requieren grandes cantidades de canela.

Si cortaste una parte del cactus o separaste un hijuelo para reproducirlo:

Fuente: TN