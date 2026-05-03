Tiene 19 años y ya carga con dos muertes en choques: la ciudad que pide justicia por Mateo y Lucía

Gonzalo Frascuelli tiene solo 19 años y ya carga con dos muertes en distintos choques protagonizados con él al volante. El último ocurrió en la madrugada de este 1° de mayo en la ciudad de Lobería , al sur de la provincia de Buenos Aires, una ciudad donde el automovilismo es una pasión, sobre todo desde el paso del "Pincho" Oscar Castellano por el Turismo Carretera (TC) y con su heredero Jonathan al frente del campeonato 2026.

La víctima fue Lucía Ermiaga . Tenía 52 años y tres hijos varones : el mayor, que cumplió 18 el día previo a la tragedia, y los mellizos de 12. Con ellos iba la mujer a la 0.30 del viernes en su Fiat Uno cuando el Volkswagen Bora conducido por Frascuelli la chocó en la esquina de las calles 25 de Mayo y 1° de Mayo, en el centro de la localidad.

El auto de la víctima quedó volcado tras el impacto y Lucía perdió la vida en el lugar. Además, uno de los chicos sufrió fractura de clavícula.

Segundos antes habían salido del resto bar Faro, donde habían estado celebrando juntos el cumpleaños de Urko, fruto del vínculo con una pareja anterior.

Su marido Julio Ardanaz , el papá de los mellizos, ex futbolista y ex árbitro, se enteró de lo ocurrido mientras participaba de un torneo de truco en el club Independiente, donde es entrenador de la Reserva.

El caso provocó gran conmoción en Lobería, ya que Ermiaga era muy querida. Profesora de yoga, había decidido estudiar Licenciatura de Psicología a los 50 años. Estaba en segundo año.

" Lucía llegó a nuestras aulas con un sueño que había esperado mucho tiempo: el de estudiar lo que siempre quiso. Lo hizo con todo. Dejó su trabajo, reorganizó su vida y se entregó a sus estudios con una energía que contagiaba a quienes la rodeaban" , indicó en un emotivo posteo la Universidad en Lobería.

Además, el conductor del Bora arrastraba otra muerte, también a la misma hora (la 0.30) del 23 de diciembre de 2024 en la ruta provincial 227, entre la rotonda el Gaucho y la Virgen del Camino, cerca del acceso a Lobería.

En aquella oportunidad, el adolescente manejaba un Toyota Corolla y perdió el control, para terminar golpeando contra una alcantarilla tras dar varios tumbos. De acuerdo a las pericias, el auto agarró un pozo y salió disparado hacia la banquina.

En el lugar murió su acompañante, Mateo Lauga (19 ), hijo único de Fernando "Topo" Lauga, un reconocido recitador y animador criollo.

"Era homicidio culposo agravado, pero al caso lo declararon como accidente y hace aproximadamente un mes cerraron la causa", le dijo el papá del chico fallecido a Clarín .

Un detalle: a Frascuelli le habían negado la renovación de la licencia de conducir en Lobería . Pero fijó domicilio en San Cayetano, distante a 140 kilómetros, donde le otorgaron el carnet.

Sus padres (el papá es contratista rural y la mamá es contadora pública) le compraron un Volkswagen Bora, que él mostraba en sus redes sociales, donde dejaba en claro su pasión por los autos de competición y las picadas.

"Al poco tiempo del accidente de Mateo, volvió a manejar y siguió con su vida como si nada hubiera pasado . En el caso de mi hijo, hubo cosas que no cerraron, como las pericias de velocidad (indicaron que iba a no más de 104 km/h) y demás informes, pero el momento que estaba atravesando emocionalmente fue bien aprovechado por la otra parte", sostuvo Lauga.

El hombre lamentó que la familia de Frascuelli se portó "muy mal" con él y aseguró que el padre hasta quiso " culpar a mi hijo , como que él manejaba, pero quedó claro que manejaba Gonzalo y después nunca más se acercaron, se borraron".

"Cuando Frascuelli volvió a manejar, mi abogado pidió la inhabilitación y no se la dieron. Yo les advertí a los inspectores de tránsito, al intendente y a la fiscalía que este pibe otra vez andaba haciendo picadas, que se iba a mandar otra macana y lamentablemente nadie hizo nada", advirtió.

" 'Hagan algo se va a mandar otro moco este chico' , les dije... no me dieron bola", enfatizó.

Asimismo, consideró que el joven "nunca sintió culpa por lo de Mateo y se manejó con una soberbia bastante asquerosa".

Y mencionó que en las dos entrevistas que mantuvo con una psicóloga, cuando intentó renovar la licencia en Lobería, negó haber tenido un siniestro vial , por lo que rechazaron su solicitud y allí sus padres decidieron hacer el trámite en San Cayetano.

"Cuando volví de enterrar a mi hijo fui a ver cómo estaba el chico. Y el papá me increpó y me dijo: ' El de la cagada fue tu hijo, iba manejando' . Pero mi hijo jamás manejó un auto ajeno. Desde allí nunca más tuve trato con él. Días después me enteré que habían visto a un abogado y que decían que por ahí le echaban la culpa la muerto y salvaban el auto. Fijate hasta dónde puede llegar la miseria humana", disparó Lauga.

En imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por Radio Ciudad Lobería , se ve al Bora de Frascuelli circulando por las calles 1° de Mayo y Francia, a una cuadra del sitio de la tragedia, junto con un BMW negro y una Ford Maverick blanca.

El fiscal José Luis Cipolletti , a cargo de la UFI N° 1 de Necochea, imputó al joven por " homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por la conducción de vehículo a alta velocidad ". Le pidió la detención al juez subrogante de Garantías, Nicolás Lamberti , quien la avaló.

Frascuelli quedó alojado en la DDI de Necochea.

Fuentes de la investigación dijeron a Clarín que un testigo contó que, antes de la tragedia, un automovilista iba a 60 kilómetros por una avenida céntrica y el Bora de Frascuelli lo superó.

El test de alcoholemia le dio negativo y también le hicieron la pericia de sangre para el mismo análisis y el toxicológico.

Su abogado defensor, Martín de la Canal, presentó un pedido de excarcelación, que el juez deberá resolver en las próximas horas, mientras en la ciudad crecen la bronca y la conmoción.

Este sábado despidieron a Lucía. Su hijo Urko subió dos fotos a su Instagram y escribió: " Te amo para siempre ". Los vecinos de la ciudad, en las redes, se unieron para gritar un reclamo que ahora tiene a dos víctimas: "Justicia por Mateo y Lucía" .

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín