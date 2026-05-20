Tenso cruce entre manifestantes y la policía en una protesta por el cierre de 25.000 pymes

Agrupaciones políticas vinculadas al peronismo y sindicatos se unieron hoy en un reclamo conjunto contra el gobierno de Javier Milei por el cierre de 25.000 pymes en todo el país. La protesta, cuya epicentro fue en el cruce entre la avenida General Paz y San Martín, terminó con un tenso choque entre los manifestantes y los efectivos de la Policía, que neutralizaron el reclamo con gas pimienta.

De la manifestación participaron dirigentes del gremio estatal ATE, que se plegaron por en la misma zona se encuentra el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde se estima que habrá un nuevo recorte y peligran 700 puestos de trabajo. En la primera línea de choque con la policía se divisó a Oscar de Isasi, referente de ATE y de la CTA bonaerense y aliado del gobernador Axel Kicillof.

También participó de la protesta el el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, que quedó en medio del enfrentamiento entre los manifestantes y la policía, que evitó que se interrumpa el tránsito.

“No vamos a permitir que sigan cerrando industrias. Estamos convencidos de que la Argentina sale adelante cuidando y defendiendo al empresario pyme. Nos estábamos manifestando pacíficamente, pero la violencia y el autoritarismo de Milei no permitió que empresarios de pie, industriales, trabajadores del INTI y estudiantes no se puedan expresar. Lo vamos a hacer todas las veces que sea necesario para frenar la destrucción del país”, expresó Katopodis.

La movilización, que reunió a unos 500 manifestantes, contó con la participación de distintas organizaciones sindicales, entidades públicas y educativas, referentes políticos y vinculados al sector, distintas cámaras y asociaciones empresariales. Se firmó un documento en defensa de la pymes y pondrán en marcha un plan de acción.

La estadística sobre la caída de las pymes surge de un relevamiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que detectó que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 hay 24.437 empleadores o unidades productivas menos , lo cual equivale a una caída de 4,8% del total. En febrero pasado, el total de empleadores fue de 487.920, con una reducción mensual de 257 firmas. De esta manera, el indicador acumuló 17 meses consecutivos de retroceso .

“En términos económicos, Milei ha dañado más que la pandemia, ha sido más letal que el Covid. Durante la pandemia cerraron poco más de 14 mil empresas, y con este Gobierno ya se fundieron más de 25.000”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional e integrante del Frente Sindical Unidos (Fresu), un brazo sindical que se abrió de la CGT con la intención de forjar un perfil más combativo.

“En la pandemia se perdieron 140 mil puestos de trabajo y solamente en los últimos dos años se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados, y la capacidad industrial instalada durante la pandemia rondaba entre el 55 y el 60 por ciento, y ahora es menor al 50%. El futuro de la Argentina con este Gobierno es un futuro negro”, agregó el dirigente estatal.

Fuente: La Nación