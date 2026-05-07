Suites de lujo de 25 mil dólares, internet limitada y expediciones polares: cómo es por dentro el crucero del hantavirus

El MV Hondius es, según sostiene Oceanwide Expditions, el primer buque registrado de Clase Polar 6 en el mundo. Botado en 2019, el crucero fue diseñado específicamente para realizar expediciones polares. El 20 de marzo, la mole de 107 metros de largo partió desde Ushuaia en un viaje de 42 días en el que -tras una ida y vuelta a la Anártida- surcó las aguas del Océano Atlántico Sur, pasó por las islas Georgias del Sur y también visitó Santa Helena.

Tras cruzar el Ecuador, el plan era desembarcar en Praia, la capital de Cabo Verde. Sin embargo, su itinerario quedó trunco a poco de terminar, cuando un brote de hantavirus a bordo hizo cambiar los planes luego de cobrarse la vida de tres personas.

El buque fue rechazado en el que iba a ser su destino final y tuvo que cambiar su lugar de desembarco a las Islas Canarias . Fue el triste desenlace para lo que muchos pasajeros emprendieron como el viaje de sus vidas y, al menos para tres de ellos, fue el crucero de la muerte.

El MV Hondius es una embarcación de cuatro estrellas que alberga 80 habitaciones con modernos detalles de diseño. Tiene capacidad para hasta 170 personas, entre pasajeros y tripulación.

Cuenta además con un amplio salón de observación con cómodos sillones y una sala de conferencias independiente. En la cubierta hay, además, un espacio que puede reservarse para conferencias y presentaciones. En el amplio comedor los viajeros pueden disfrutar de los platos que se dan en el régimen de pensión completa que se ofrecen y que incluye aperitivos, café y té.

"Este no es un crucero tradicional, sino una expedición con aproximadamente 150 personas a bordo", aclara en sus redes Jake Rosmarin, un influencer de viajes que es una de las personas que quedó varadas a bordo cuando se conoció el brote de la enfermedad.

El crucero cuenta, además, con dos pasarelas independientes para facilitar el embarque rápido en lanchas y una plataforma de embarque interior, que también puede usarse para actividades al aire libre como el kayak, una de las varias experiencias adicionales que ofrece la empresa de viajes que explota el buque.

Durante algunas de las paradas en el trayecto, se ofrecen también salidas de camping, montañismo y buceo.

Durante el largo viaje, también se da un workshop sobre astronomía en el que se incentiva a los pasajeros a explorar las maravillas del cielo polar y se les enseña a navegar con un sextante.

Finalmente, según muestran las fotos de la web de la empresa que vende los cruceros, el barco cuenta con un minicine y un bar. No tiene, eso sí, un gimnasio a bordo . "Creemos que vale la pena destacarlo", aclaran.

La del MV Hondius es una experiencia para pocos . Y para previsores: la empresa organizadora recomienda contratar los paquetes con hasta 18 meses de anticipación.

La expedición tampoco está a la altura de cualquier bolsillo. Si bien se venden tramos para cada escala, los valores de referencia son los de la expedición Ushuaia-Ushuaia, que incluye una visita a la Antártida, y la Odisea Antártica a Cabo Verde.

Ocurre que la combinación de ambas expediciones se extiende por 42 días. Pero otros pasajeros, entre ellos la pareja neerlandesa que mostró los primeros síntomas de hantavirus y murió a bordo, prefieren saltearse el primer tramo y partir directamente hacia las islas remotas, en una expedición de 33 días.

Así, según relevó Clarín , quienes buscaban el máximo lujo para el combo completo debían pagar 25.600 dólares . A cambio, pueden admirar las maravillas australes desde un balcón privado

La lista de precios, correspondiente a enero de 2025, daba una opción económica : más de 14 mil dólares por una habitación compartida con otras tres personas con baño y ducha privada, televisión de pantalla plana y un guardarropas, siempre con la experiencia total (Antártida+islas). Para ellos no hay balcón privado, sino un ojo de buey.

Desde la empresa destacan además que el crucero, que actualmente navega bajo la bandera de Países Bajos, es una de las embarcaciones "más respetuosas con el medio ambiente en los mares polares", ya que utiliza iluminación LED, calefacción a vapor, pinturas y lubricantes biodegradables, y sistemas de gestión de energía de última generación que minimizan el consumo de combustible y los niveles de CO2.

A pesar del precio de subirse al crucero, la disponibilidad de internet es limitada. Según detalla la compañía en su página web, hay un cupo diario de 1,5 GB de conexión gratuita. Quienes quieran agrandar el combo deben pagar 25 euros por 5 GB o, en proporción directa, 50 euros por 10 GB.

Redactor en la sección Último Momento

Fuente: Clarín