Cambia el examen de residencias médicas con nuevas reglas y desde ahora se hará con una tablet

El Ministerio de Salud de la Nación aprobó el nuevo Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud. “La medida busca garantizar la transparencia y objetividad en la selección de profesionales, al tiempo que unifica los criterios de evaluación para el ingreso a residencias básicas, articuladas y/o post básicas del equipo de salud”, dijeron fuentes oficiales.

La nueva modalidad de evaluación, publicada en el Boletín Oficial, alcanza a quienes aspiren a realizar sus residencias en entidades nacionales, en las de las Fuerzas Armadas (FFAA) o del sector privado. Uno de los principales cambios consiste en la implementación de tablets para reemplazar el uso del papel en el examen.

La evaluación consistirá en 100 preguntas de selección múltiple y un sistema de puntuación en el que cada respuesta correcta tiene un valor de un punto . El plus de 5 puntos que se otorgará a los profesionales con formación de grado completa en Argentina no computará para definir la aprobación del examen, sino que se suma en el orden de mérito.

Asimismo, “para asegurar el alcance a los estándares de calidad, la normativa sostiene un piso mínimo de aprobación de 60 puntos en los exámenes de ingreso a postbásicas”, explicaron las fuentes. Los cambios tienen lugar luego de la fuerte polémica que provocaron los exámenes del año pasado .

El examen de 2025 estuvo marcado por un escándalo de fraude académico , lo que resultó en la anulación parcial de la prueba, denuncias penales, una "segunda vuelta" obligatoria para sospechosos y la decisión de eliminar el examen único nacional en el futuro. Más de 200 casos mostraron resultados atípicos, lo que llevó a una reevaluación.

Este año, el Examen Integrado para medicina se realizará el 7 de julio , mientras que el de las especialidades básicas y post básicas tendrá lugar el 30 de junio, y para poder rendir el examen es obligatorio presentarse en el lugar, fecha y hora determinados con el Documento Nacional de Identidad vigente.

Otra novedad es que los ingresantes que quieran adjudicar su cargo posterior a rendir el examen, desde este año deberán asistir a una entrevista ante la institución en la que aspiren realizar su residencia.

Por otro lado, la normativa dispone la creación del Comité de Adhesión al Examen Integrado (CAEI). Este cuerpo, presidido por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud del Ministerio de Salud de la Nación estará conformado por representantes de todas las instituciones formadoras y será el encargado de definir los contenidos técnicos, las pautas y los criterios de evaluación.

Los temarios y las bibliografías obligatorias de las diferentes especialidades ya se encuentran publicados en el sitio oficial del Ministerio de Salud .

Los resultados finales se darán a conocer entre el 27 y el 31 de julio , lo que marcará el inicio de la etapa de adjudicación de vacantes en el sistema de salud que finalizará con ingreso a las residencias el 1° de septiembre .

La oferta de establecimientos para realizar las residencias se amplió para 2026. Incorpora entidades privadas y hospitales militares. Entre las instituciones nacionales se encuentran el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas; el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan; el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce; el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer; la ANMAT; la ANLIS; y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, entre otras.

También se suman 20 instituciones privadas y militares como la Fundación Favaloro, el Hospital Alemán, el Hospital Naval Puerto Belgrano, el Sanatorio Otamendi, la Policlínica Bancaria, el FLENI, el Hospital Militar Central, entre otros.

La novedad sobre el nuevo examen se conoce una semana después de que se difundiera el nuevo reglamento del sistema de residencias de salud, a través de la Resolución 542, que estableció la Beca Nacional de Residencia como única modalidad de contratación.

"Teniendo en cuenta que el 80 por ciento de los residentes que ingresaron en 2025 había elegido la modalidad "Beca Institución" , se tomó la decisión de que todos los residentes que inicien su formación en instituciones dependientes o con convenios con el Ministerio de Salud de la Nación perciban su beca con posibilidad de bonos por parte de la institución".

Además, la nueva resolución incorporó cambios en el régimen de licencias . Además de la licencia anual ordinaria y de las licencias por maternidad, po paternidad y por enfermedad, el nuevo sistema contempla la posibilidad de solicitar licencias por enfermedad de familiar, fallecimiento de familiar, cónyuge o pariente consanguíneo en primer grado.

Finalmente, mantiene la carga horaria de hasta 45 horas semanales , el máximo de 8 guardia mensuales. A partir de este año cada jurisdicción realizará sus propios exámenes con evaluaciones y criterios definidos localmente.

Fuente: Clarín