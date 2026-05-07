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Día de la Contraseña: cómo hacer una buena clave

Redacción CNM mayo 07, 2026

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El Día Mundial de la Contraseña se celebra el primer jueves de mayo de cada año, por lo que en 2026 la jornada cae el 7 de mayo. Este día se encuentra orientado a la concientización acerca de la importancia de generar claves seguras y difíciles de vulnerar por terceros.

Fue en 2013, cuando la compañía Intel Security decidió declarar una jornada especial para dar a conocer diferentes consejos útiles para navegar en Internet y gestionar datos de manera sencilla y eficiente.

En la actualidad, las personas poseen una gran parte de su vida personal, datos y pertenencias en el mundo digital. Desde cuentas bancarias, fotos, documentos digitalizados o acceso a archivos personales, Internet permite almacenar información importante, tanto en el ámbito profesional como el privado. Sin embargo, la red posee sus amenazas, por lo que a la hora de generar contraseñas para aplicaciones o sitios webs, es importante hacerlo de manera segura .

Fuente: La Nación


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