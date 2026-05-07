Sigue el mal tiempo en Buenos Aires: se esperan algunas lluvias y hay alerta por viento

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este jueves 7 de mayo continuará el mal tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con probabilidades de lluvias y chaparrones de baja intensidad y vientos fuertes .

Durante las primeras horas del día se esperan lluvias aisladas con probabilidades de entre el 40% y el 70% , acompañadas por viento del sector sur y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h .

Con el correr de las horas, las condiciones comenzarán a mejorar de forma gradual. Hacia la tarde y la noche, la probabilidad de lluvias baja a valores de entre el 10% y el 40% , aunque el cielo seguirá mayormente cubierto y persistirá el viento, con ráfagas de hasta 59 km/h .

El SMN prevé una jornada fresca e inestable, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 20°C .

Durante la mañana, la temperatura rondará los 18 grados , mientras que por la tarde llegará al pico máximo del día antes de volver a descender hacia la noche.

Además, el viento seguirá siendo protagonista durante gran parte de la jornada, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas intensas , especialmente durante la tarde.

Por otro lado, gran parte de la provincia de Buenos Aires (no incluye el AMBA), se encuentra bajo alerta amarilla por vientos fuertes durante la tarde y la noche.

Según el organismo, " el área será afectada por vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h “.

Para el viernes 8 de mayo continuará el descenso de la temperatura y el tiempo empezará a estabilizarse, aunque todavía podrían registrarse algunas lluvias aisladas durante la mañana.

La mínima prevista es de apenas 8°C , mientras que la máxima alcanzará los 14°C . Durante la mañana todavía podrían registrarse lluvias aisladas , con probabilidades de entre el 10% y el 40%, pero hacia la tarde y la noche el tiempo tenderá a estabilizarse.

El ingreso de aire frío provocará jornadas más frescas y ventosas de cara al fin de semana.

Fuente: TN