Sigue el escándalo en Real Madrid: Valverde y Tchouameni volvieron a pelearse y el uruguayo terminó en el hospital

“El más grave incidente jamás vivido en Valdebebas”. Así informa el diario Marca un nuevo capítulo de un escándalo que hizo volar por los aires el clima en el vestuario de Real Madrid. Se trata de una nueva pelea entre dos de los referentes del equipo, Federico Valverde y Aurelien Tchouameni , que, según publica el medio español, habría terminado con el futbolista uruguayo, capitán del conjunto merengue, en un hospital .

El aire en Real Madrid hace rato que se corta con un cuchillo. Eliminados en la Champions League y casi sin posibilidades de ganar el título de la liga, que está por conquistar Barcelona, las diferencias emergieron. En el entrenamiento de este miércoles, en Valdebebas, un cruce entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni terminó en una fuerte discusión que no llegó a los golpes por la rápida intervención de terceros.

Así informa Marca lo que habría sucedido este jueves cuando volvieron a encontrarse en la práctica. “Fuentes del vestuario aseguran a MARCA que Valverde se negó a dar la mano a Tchouameni por la mañana, empezando de esta manera una sesión muy hostil que acabó con un seria pelea en el vestuario al final del entrenamiento. En el lance entre los dos, de manera involuntaria, no propiciado por un golpe de Tchouaméni, Fede sufrió una fuerte contusión que le provocó una brecha y que le obligó a ir al hospital. Ya está en su casa".

A raíz de lo sucedido, una crisis sin precedentes en la Casa Blanca , según informa el medio madridista, se convocó a una reunión de urgencia dentro del vestuario en la que participó todo el plantel y a la que acudió el director general del club, José Ángel Sánchez. Además, se habría abierto un expediente a ambos futbolistas. La situación no podía haber sido más inoportuna. Real Madrid se medirá este domingo, a las 16, ante Barcelona, en procura de descontarle puntos y seguir teniendo la ilusión de apoderarse del título, algo que parece muy difícil. El Barsa le lleva 11 puntos, con 12 por jugarse.

Valverde, de 27 años, tomó la capitanía hace un año tras la ida del croata Modric. Está en Real Madrid desde que era juvenil, cuando en 2016 Peñarol lo transfirió a la filial, el Castilla. Tras una breve cesión a Deportivo La Coruña, debutó en Real Madrid el 23 de octubre de 2018, en la Champions League, bajo la dirección técnica de Julen Lopetegui. Desde entonces se transformó en baluarte del equipo del que hoy es su capitán. Con la camiseta blanca ha jugado 371 partidos y anotado 41 goles.

Tchouameni, de 26 años, llegó a Real Madrid a mediados de 2022, procedente de Monaco. Lleva jugados 192 partidos y marcó 7 goles.

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Fuente: La Nación