MADARIAGA: El viento y la lluvia provocaron anegamientos, hubo varias asistencias y una evacuada

MADARIAGA





El director de Defensa Civil de General Madariaga, Bruno Yoldi, brindó detalles en el programa “Informe Central” de CNM Radio sobre el fuerte temporal que afectó a la ciudad y confirmó que el barrio Quintanilla fue uno de los sectores más complicados por la gran cantidad de agua caída en muy poco tiempo.





Durante la entrevista, Yoldi explicó que el fenómeno meteorológico ya estaba previsto y que las intensas precipitaciones provocaron anegamientos en distintos puntos del distrito, especialmente en viviendas antiguas o ubicadas en zonas bajas.





“Tuvimos diferentes sectores muy puntuales, pero el foco lo tuvimos sobre un sector del barrio Quintanilla. Al llover tanto cúmulo de agua en tan corto tiempo, el canal de la 33 llegó al borde del colapso y eso hizo generar aún más el cúmulo de agua en todo ese sector”, sostuvo.





El funcionario detalló que Defensa Civil recibió 18 llamados vinculados al ingreso de agua en viviendas, mientras que Bomberos Voluntarios tuvo otras 15 intervenciones similares. Además, se registraron caídas de árboles y ramas en distintos puntos de la ciudad.





Uno de los episodios ocurrió en calle Saavedra, pasando Avellaneda, donde un árbol cayó sobre dos vehículos. También hubo otra caída de ramas en calle 4 entre 45 y 47. Según aclararon, no se registraron heridos ni daños de gravedad.





En medio del operativo, Bomberos también debió intervenir por el incendio de un medidor eléctrico, situación que motivó el toque de sirena durante la tormenta.









Respecto a las personas afectadas, Yoldi confirmó que solamente hubo una evacuación preventiva. Se trató de una mujer mayor a quien le ingresó una importante cantidad de agua en la vivienda.





“Personal de Bomberos le sugirió, para tranquilidad de ella, trasladarse al hospital municipal y aceptó. Pasó la noche allí”, indicó.





El director de Defensa Civil remarcó que las tareas se realizaron de manera coordinada entre distintas áreas para evitar superposición de operativos.





“Trabajamos en conjunto y nos vamos intercambiando los llamados justamente para no generar que los dos organismos vayamos al mismo domicilio”, explicó.





Además señaló que el problema no respondió a una sola causa sino a una combinación de factores que agravaron la situación.





“Es un cúmulo de varias cosas que hacen que se generen estos problemas, pero desde el minuto cero que comienzan estos temporales estamos en la calle tratando de solucionar cada inconveniente”, afirmó.





Uno de los principales inconvenientes posteriores al temporal estuvo relacionado con las bocas de tormenta y desagües. Según detalló Yoldi, la lluvia y el viento arrastraron una enorme cantidad de hojas que terminaron tapando alcantarillas y dificultando el escurrimiento del agua.





“El agua limpió las hojas, las barrió y las llevó hacia las alcantarillas. Estamos trabajando para limpiarlas y evitar futuras obstrucciones”, señaló.





Actualmente continúan desplegadas varias cuadrillas municipales en distintos sectores de Madariaga. Dos equipos trabajan en limpieza de desagües y bocas de tormenta, mientras que otra cuadrilla de Espacios Públicos se encarga de retirar ramas y árboles caídos.





En paralelo, Defensa Civil y personal de Servicios Generales mantienen tareas intensivas sobre calle Perú, entre Costa Rica y Panamá, frente al barrio de las 70 viviendas, donde persiste uno de los sectores más comprometidos.





“Tenemos una obstrucción en algún sector que genera anegamiento y los chicos están trabajando para resolverlo lo más pronto posible”, explicó.





Finalmente, Yoldi advirtió que el mal tiempo todavía no terminó y pidió extremar precauciones ante la continuidad de las condiciones adversas.





“Para hoy la alerta es por vientos en toda la región. Va a haber alguna llovizna suave, pero principalmente vamos a seguir teniendo mucho viento durante toda la jornada y también mañana”, concluyó.