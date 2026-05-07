Sigmund Freud, psicoanalista: “Las emociones reprimidas nunca mueren, vuelven de peor forma”

En la psicología contemporánea, aún resuenan muchas frases que Sigmund Freud expresó varias décadas atrás. Entre ellas, aparece: “ Las emociones inexpresadas nunca mueren; son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas ”, una reflexión que remarca la importancia de expresar los sentimientos y no reprimir los conflictos internos.

Para Freud, reprimir los sentimientos no es una manera de hacerlos desaparecer . Por el contrario, es una forma de dejar los conflictos sin resolver . Según el psicoanalista, lo que no se expresa puede quedar oculto en el inconsciente y, con el tiempo, esa acumulación puede volver en forma de malestar.

Lejos de entender la represión de las emociones como una solución, Freud la comprende como un mecanismo que traslada el conflicto a otro momento de la vida psíquica . Para el psicoanálisis clásico, lo que se evita reconocer no desaparece, sino que queda latente y puede manifestarse más adelante de manera más intensa.

Es una ecuación simple: cuanto más se reprime una emoción, más peso adquiere con el tiempo . Además, en ese proceso aparecen tensiones internas, pensamientos recurrentes y reacciones que pueden ser difíciles de controlar.

Esta frase también tiene un trasfondo psicológico. Para Freud, las emociones debían ser reconocidas para poder ser elaboradas . Por eso, ponerlas en palabras ayuda a ordenar el malestar y evitar que se acumule.

Aunque las reflexiones de Freud acerca del psicoanálisis surgieron a principios del siglo XX, muchas de sus ideas aún siguen vigentes. Sus pensamientos todavía permiten pensar cómo las emociones no expresadas pueden influir en el bienestar, los vínculos y la vida cotidiana .

Fuente: TN