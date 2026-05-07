Las impactantes imágenes del temporal en Buenos Aires: granizo, ráfagas de viento y autos bajo el agua

Llegó la tormenta eléctrica a Buenos Aires , y el fuerte temporal fue registrado por vecinos de distintas localidades. Las lluvias comenzaron el miércoles, pero este jueves a la madrugada se intensificó. Fueron varias las zonas que se vieron afectadas por el diluvio.

Muchas personas compartieron videos de cómo se vio el cielo y las consecuencias de las intensas precipitaciones y ráfagas de viento. Las imágenes capturaron rayos, calles inundadas y autos bajo el agua.

Un vecino de Pergamino , provincia de Buenos Aires, difundió donde se puede ver el tamaño del granizo que cayó en horas de la tarde.

En Quilmes , la situación no se quedó atrás. Esta madrugada, fueron varias las personas que salieron de sus viviendas y se encontraron con el agua hasta los tobillos .

En otras ciudades como Mar del Plata , la feroz tormenta azotó con todo, y algunas zonas resultaron visiblemente afectadas con inundaciones. La localidad costera afrontó un temporal con autos estancados en el agua por las inundaciones y árboles derribados por el viento.

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, varias personas lograron capturar escenas desde su balcón, con los rayos iluminando el cielo .

Fuente: TN