Si tenés frascos de mermelada, no lo tires: cómo reutilizarlos para decorar el jardín

La mayoría de las veces, los frascos de mermelada vacíos terminan en la basura . Sin embargo, poca gente sabe que puede darles una “segunda vida” antes de que terminen desechados. Con un poco de ingenio y creatividad, podés reutilizarlos para resaltar tu jardín .

Se trata de hacer portavelas con los frascos que quedaron vacíos, una idea simple, económica y sustentable que puede transformar tu espacio.

Una de las opciones más lindas y fáciles es convertirlos en portavelas. El resultado es decorativo , funcional y perfecto para darle un aire cálido al jardín durante la tarde o la noche. Para esto, necesitás:

Además de usarlos como portavelas, estos frascos también sirven para sumar detalles decorativos y funcionales en exteriores:

Darles una segunda vida a los frascos de mermelada no solo permite decorar el jardín con estilo, también es una forma práctica de ahorrar y generar menos residuos .

Son resistentes , versátiles y combinan con estilos rústicos , boho o minimalistas. Con pocos materiales y algo de creatividad, pueden convertirse en uno de los detalles más lindos del jardín.

Fuente: TN