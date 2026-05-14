Senado: el oficialismo consiguió un amplio respaldo para que Carlos Mahiques siga como juez hasta 2031

En una clara demostración de fuerza, el oficialismo logró reverdecer su alianza con la oposición dialoguista y le dio acuerdo por amplia mayoría a Carlos Mahiques , padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , para continuar por cinco años más como vocal de la estratégica Cámara de Casación Penal.

Mahiques obtuvo el acuerdo por 58 votos a favor y tan sólo 11 votos en contra. La votación dejó un dato revelador: el peronismo votó dividido. Más aún, el kirchnerismo duro quedó reducido a una notable minoría votando el rechazo del pliego.

Además del oficialismo, respaldaron su pliego la UCR, Pro, diversas fuerzas provinciales y hasta los peronistas de Convicción Federal que responden a los gobernadores peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) , que todavía juegan de aliados del Gobierno de Javier Milei.

El kirchnerismo rechazó el pliego del camarista por considerar que carece de “las condiciones éticas, constitucionales y jurídicas para ocupar una magistratura”.

La prórroga de la magistratura del padre del jefe de la cartera de Justicia fue el corolario de una sesión en la que, en un giro de último momento , el oficialismo decidió dar marcha atrás y quitó del temario el proyecto de ley que consagra el pago de US$ 171 millones a dos fondos tenedores de bonos de la deuda que cayeron en cesación de pagos por la crisis de 2001 .

La postergación fue solicitada en el inicio de la sesión por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (LLA-Capital), quien anunció que se hacía en virtud del envío de una adenda al acuerdo alcanzado con los fondos que reclamaban la deuda.

El Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo , informó de los cambios en el acuerdo apenas unos minutos antes de la hora a la que estaba convocada la sesión. Se trata de un agregado al convenio firmado con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund . Por esa razón, se decidió devolver el proyecto para una nueva discusión en comisiones.

“La verdad que esto es bastante desprolijo; otra vez el Gobierno mandando algo a último momento; por eso decidimos que vuelva a comisión” , le dijo un senador oficialista a LA NACION.

Si bien no trascendieron los detalles de los cambios informados por la cartera de Hacienda, el tiempo apremia ya que debería pasar por las dos cámaras del Congreso antes del 31 de mayo .

El tratamiento del pliego de Mahiques fue el tema más polémico de la sesión. Cerca de cumplir 75 años , edad que en la Constitución Nacional se establece para el retiro de los jueces, el camarista consiguió una amplia mayoría, cercana a los dos tercios, que le permitirá continuar en el cargo hasta el 11 de noviembre de 2031.

Pero debió soportar las duras críticas del kirchnerismo, que lo acusó de ser “un lobo con piel de cordero” . En una extensa intervención, Martín Soria (PJ-Rio Negro), tildó al padre del ministro de Justicia como un juez “con fallos peligrosos, alineamientos políticos elocuentes y una trayectoria atravesada de punta a punta por la vida partidaria”.

“Mahiques integra el selecto grupo de jueces trasladados a dedo por el expresidente Mauricio Macri para ocupar lugares estratégicos en el fuero penal, en ese lugar que desde hace rato se conoce como Comodoro Pro”, agregó Soria.

No es nueva la acusación del kirchnerismo, que siempre acusó al juez de formar parte de la supuesta “guerra judicial” (lawfare) contra la expresidenta Cristina Kirchner , condenada por delitos de corrupción.

Desde el oficialismo, la jefa de la bancada, Patricia Bullrich , defendió a Mahiques al decir que “demostró que tiene la capacidad de representar a los ciudadanos y actuar contra la impunidad”.

También intervino en defensa del magistrado fue la neuquina Nadia Márquez , quien acusó al kirchnerismo de obrar de “mala fe” al obviar que Mahiques obtuvo acuerdo del Senado como vocal de la Cámara de Casación Penal.

“No podemos poner en tela de juicio algo que ya fue resuelto por el Senado. Hacerlo o es ignorancia o es mala fe” , sentenció la senadora libertaria.

A Mahiques se los cuestiona porque fue designado en 2017 en la Cámara de Casación por decreto por el entonces presidente Mauricio Macri , que lo trasladpó al tribunal penal federal desde el juzgado nacional para el que había concursado y designado por la Cámara alta. Tiempo después, consiguió el acuerdo del Senado para el tribunal en el que se desempeña, como recordó Marquez.

Además, Soria también recordó que Mahiques formó parte de grupo de jueces y funcionarios judiciales acusados por el delito de dádivas por haber participado de un viaje a la estancia del empresario Joe Lewis , en la localidad de Lago Escondido , pagado por un grupo económico.

“Cuando le pregunté por esto en la audiencia pública me contestó que había ido a Lago Escondido a trabajar. ¿Sabén qué? Seguro que no mintió, que fue a laburar en la consolidación de la alianza entre miembros de la justicia, grupos económicos y servicios de inteligencia que expone cómo funciona el Poder Judicial", denunció Soria.

Más cerca en el tiempo, al camarista quedó en la mira por haber organizado su cumpleaños en la quinta de Pilar que se sospecha que es propiedad de Pablo Toviggino , mano derecha del presidente de la AFA, Claudio Tapia , y cuya propiedad se encuentra en manos de testaferros.

Aunque no implicó una sanción, la sesión también sirvió para que tomaran estado parlamentario a un paquete de 60 pliegos judiciales enviados esta semana por el Gobierno. Se trata de la segunda tanda de nombramientos judiciales para completar las más de 300 vacantes que se han acumulado en los últimos tres años en el Poder Judicial.

El primer envío, a fines de marzo, constó de 77 pliegos que este jueves terminaron de ser tratados en la Comisión de Acuerdos . tras tres semanas en las que se celebraron cinco audiencias públicas.

El paquete enviado esta semana contempla juzgados del interior, reclamados por senadores de la oposición dialoguista. Esto le permitió al oficialismo conseguir, en las últimas 48 horas, los dictámenes favorables de 60 pliegos que quedaron, así, en condiciones de ser aprobados en la próxima sesión de la Cámara alta.

El único proyecto que se convertirá en ley este jueves es la aprobación del programa de regularización de la tenencia de armas de fuego y que, además, prorroga el programa de entrega voluntaria hasta el último día de 2027. El texto ya fue aprobado por la Cámara baja en 2024.

Fuente: La Nación