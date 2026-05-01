Se entregó el ginecólogo condenado por abuso sexual en Corrientes y será trasladado a un cárcel

El ginecólogo correntino condenado por abuso sexual gravemente ultrajante se presentó en una comisaría de la capital provincial en las últimas horas y permanecía este viernes alojado en esa seccional hasta que la Policía coordine con el Servicio Penitenciario su traslado a la Unidad Penal 6 “San Cayetano”, donde deberá cumplir una pena de siete años de prisión.

El médico Gerardo Alejandro Dahse se entregó cerca de las 22 del jueves, casi doce horas después que el Tribunal Penal 1 dispusiera su arresto para que comience a cumplir la sentencia dictada en octubre de 2023.

La resolución, que lleva la firma de la jueza Ana del Carmen Figueredo, puso fin a un proceso judicial que comenzó a mediados de 2021 con la denuncia de una joven que había concurrido al consultorio de Dahse por un problema de salud y terminó abusada.

Fueron dos las mujeres que acudieron a la Justicia para relatar los ataques sexuales que sufrieron, pero al menos otras veinte relataron en redes sociales haber sufrido hechos similares.

El especialista fue condenado por un abuso sexual gravemente ultrajante que tuvo como víctima a una joven de 20 años. El hecho ocurrió en mayo de 2021 pero fue denunciado en septiembre ante la fiscal de Instrucción Lucrecia Troia Quirch.

Dahse, de 61 años, era un reputado ginecólogo de la capital correntina y también se desempeñaba como médico auditor de la obra social de los empleados estatales correntinos.

A mediados de 2022 el imputado fue procesado con prisión preventiva, pero tres meses y medio después fue beneficiado no sólo con la excarcelación, sino con la posibilidad de seguir ejerciendo su profesión.

El médico vio aliviada su situación procesal en 2024 cuando un Tribunal declaró la prescripción de un abuso sexual con acceso carnal de una adolescente, hecho cometido en 2008. La abogada querellante recurrió en Casación el fallo y logró que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Por ese abuso, el médico podría recibir una condena de hasta quince años de cárcel.

Fue la Corte provincial la que puso fin a la libertad del ginecólogo. Fue al declarar inadmisible un recurso extraordinario federal planteado por la defensa, que buscaba revisar la condena a siete años de cárcel que le dictó el Tribunal Penal 1 en 2023.

En septiembre de 2025, el Superior Tribunal de Justicia ya había ratificado el fallo de primera instancia, que también disponía la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.

Dahse había sido juzgado por el Tribunal integrado por Ana del Carmen Figueredo, Cynthia Teresa Godoy Prats y Raúl Juan Carlos Guerín, quienes se inclinaron por la pena solicitada por la Fiscalía. La abogada querellante Sofía Dominguez Briceño había pedido diez años de cárcel para el acusado.

Apenas el Tribunal Penal 1 fue notificado del rechazo del recurso de queja , dispuso la detención del médico, pese a que sus defensores habían presentado un escrito en el que adelantaron su intención de recurrir en queja a la Corte Suprema de Justicia.

La jueza Figueredo sostuvo este jueves que “la mera interposición del recurso de queja no suspende el curso del proceso” y ordenó a la Policía que detuviera al médico. La fuerza montó una vigilancia sobre su vivienda pero Dahse optó por dilatar su entrega hasta bien entrada la noche.

Fuente: Clarín