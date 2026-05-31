Se despistó en la ruta por la niebla, intentó pedir ayuda y murió atropellado por una camioneta

A Héctor Chincuini (58) todos lo conocían como "Bocha". Trabajaba en el Hospital Francisco Castaldo, en María Grande , una localidad del centro-oeste de la provincia de Entre Ríos .

Este domingo, a las seis de la madrugada, la víctima manejaba un Citroën Xsara Picasso en medio de una densa niebla por la ruta provincial 32 cuando perdió el control de su auto y se despistó.

Según fuentes policiales, Chincuini se subió al asfalto para pedir ayuda pero lo atropelló una camioneta Honda CRV , conducida por un hombre de 79 años al que acompañaba una mujer de 41, ambos de Libertador San Martín, y le causó la muerte.

Todo sucedió a la altura del kilómetro 79 de la carretera, en el tramo que une las localidades de María Grande y Estación Sosa.

"A pocos metros del lugar del impacto fatal, se pudo visualizar otro vehículo entre los pastizales a la vera de la ruta y todo indicaría que la persona fallecida habría sufrido un despiste y se encontraba en la ruta para pedir asistencia", señalaron fuentes policiales a El Once .

Debido a la tragedia, la ruta permaneció cortada parcialmente al tránsito durante varias horas.

Desde el Hospital Castaldo comunicaron la " triste noticia " y agregaron: " Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, y hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias ".

" También queremos expresar nuestro acompañamiento a todos quienes compartieron con él el trabajo diario, los momentos vividos y el vínculo construido a lo largo del tiempo ", expresaron.

Finalmente, indicaron que "siempre " recordarán a Chincuini " con cariño, respeto y gratitud".

Una ex compañera de trabajo en el hospital posteó: "Eras Bocha, el personaje de tus amigos, el de las historias insólitas y que siempre hacías reír. Nuestras mañanas no eran las mismas sin Bochita ".

El caso, caratulado " homicidio culposo ", es investigado por el fiscal de Delitos Complejos de Paraná, Laureano Dato.

Fuente: Clarín