Se comió un alimento que iban a tirar en un supermercado, lo despidieron y fue indemnizado con 40 mil euros

Un trabajador de una cadena de supermercados de España fue despedido luego de comer un alimento que iba a ser tirado a la basura . El episodio derivó en un conflicto judicial que terminó beneficiando al empleado.

El caso ocurrió en julio de 2023, en un supermercado de Toledo, cuando un empleado que llevaba 16 años en la compañía se comió una croqueta que estaba entre los productos que no se habían vendido y que iban a ser tirados a la basura .

Ante esta situación, una compañera le avisó a una de las coordinadoras del local y, luego de que el empleado reconociera el hecho, tomaron la decisión de despedirlo . La justificación de la compañía fue que los trabajadores no tenían permitido ingerir alimentos sin pagarlos, incluso si iban a ser desechados.

Lejos de aceptar el despido, el empleado decidió llevar el caso a la Justicia y salió favorecido: el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha consideró que el despido había sido improcedente .

Algunos de los puntos por los que consideraron el despido injustificado son:

Luego del fallo, el tribunal obligó a la compañía a reincorporar al trabajador o a pagarle una indemnización. Finalmente, se estableció una compensación cercana a los 40 mil euros .

Fuente: TN