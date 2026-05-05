Jaqueado por la baja en la coparticipación, un gobernador le pidió la renuncia a todo su gabinete y evalúa recortar el 30% de sus funcionarios

La baja en la recaudación del gobierno de Javier Milei en los impuestos coparticipables empieza a impactar en las provincias: en San Luis , el gobernador Claudio Poggi , aliado a la Casa Rosada, perdió un 7,14% de ingresos de Nación en el primer cuatrimestre del año.

Jaqueado por los pedidos de aumentos de sueldo, y con la presión de un aliado como Adolfo Rodríguez Saá , Poggi le pidió la renuncia a todo su Gabinete . También planea un recorte de 30% en cargos públicos y hará anuncios para atraer a la inversión privada.

El último día de abril, a través de la estatal Agencia de Noticias San Luis (ANSL), el gobierno de Poggi difundió un artículo que encendió las alarmas: es la cuarta baja consecutiva en la coparticipación que recibe desde el Ministerio de Economía por los impuestos coparticipables como IVA o Ganancias.

"En el primer cuatrimestre del 2026 las transferencias nacionales a la provincia registraron una caída acumulada del 7,14% en términos reales con relación al mismo período del año pasado. Las proyecciones para mayo anticipan una nueva caída" , publicó la ANSL.

Y dentro del artículo, también remarcó: "Las transferencias automáticas acumuladas al cuarto mes de 2026 se ubican aproximadamente un 11% por debajo de los niveles de recaudación considerados normales y habituales en los últimos diez años" .

Los hermanos Rodríguez Saá gobernaron 40 años San Luis, incluso cuando impusieron a Poggi como gobernador entre 2011 y 2015. Pero Poggi se distanció de ellos en 2021 y aprovechó la pelea de los hermanos para la elección de 2023. Cobijó a Adolfo Rodríguez Saá dentro de Juntos por el Cambio y le ganó al candidato de "El Alberto". Cortó así con 40 años de una dinastía familiar e impuso un gobierno austero con el argumento de la crisis heredada.

En ese marco, y con el aumento de la inflación, en los últimos dos años creció un reclamo por mejoras salariales, que terminó de estallar este 1° de mayo. El ex gobernador Adolfo Rodríguez Saá, que tiene un ministro en el Gabinete de Poggi y una secretaría de Estado, grabó un video por la tradicional fiesta del Santo Cristo de la Quebrada en el que pidió una oración por los aumentos de sueldo.

"Esta tarde iré hasta la Villa de la Quebrada a pedirle al Cristo que encontremos el camino en San Luis para que se aumenten los sueldos. Le pido a todos los trabajadores que cuando estén en la Villa de la Quebrada eleven una oración por este mismo motivo", dice Rodríguez Saá en el video con música angelical de fondo.

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El mensaje cayó muy mal en el oficialismo local porque enardeció a los empleados públicos que ya reclamaban por los sueldos. Esto motivó la reacción del gobernador.

"Llevamos 875 días gobernando la Provincia (desde el 10/12/23) arreglando el desastre que nos dejaron y comenzando a trazar las bases de un futuro mejor. Hoy es un momento, para que nos volvamos a reorganizar y veamos quiénes estamos realmente comprometidos con el cambio y no estamos dispuestos a volver al pasado", posteó Poggi.

"La realidad económica actual nos exige profundizar la austeridad , y por eso es imprescindible seguir reduciendo las estructuras ministeriales (estructura política), y por otro lado establecer programas de reactivación de la actividad económica. Enviaré a la Legislatura Provincial una nueva Ley de Ministerios, con reducción de cargos políticos y una batería de acciones y leyes para generar inversión privada y por ende nuevos puestos de trabajo", remarcó el domingo.

En el marco de lo anteriormente dicho, y para evaluar personalmente la tarea de cada uno; hoy pediré la RENUNCIA a todos los Funcionarios Políticos del Gobierno Provincial, del 100 % (de todos los Ministerios y Entes Descentralizados). El criterio de evaluación, entre otros,…

Al día siguiente, en otra cadena de mensajes en las redes sociales, el mandatario hizo público el pedido de renuncia a todos los funcionarios públicos de todos los ministerios y entes descentralizados, desde los cargos de directores a ministros.

"El criterio de evaluación, entre otros, será mayor austeridad (dado el contexto de caída de los ingresos fiscales de la provincia que ya lleva cuatro meses consecutivos) y pleno compromiso de no volver al pasado", puntualizó.

Ante la consulta de Clarín , cerca del gobernador destacaron que el recorte será de alrededor del 30% de los cargos , un número similar al que recortaron el inicio de la gestión a fines de 2023. El lunes todos dejaron sus renuncias a disposición del Ejecutivo y hay temor por las evaluaciones. Entre los funcionarios de menor rango no saben en qué áreas pasará la motosierra.

A la par, en el Ejecutivo destacan que en dos semanas enviarán una batería de iniciativas legislativas para reactivar la economía y la generación de empleo privado en la Provincia.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín