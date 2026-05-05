MADARIAGA: Principio de incendio en una vivienda

MADARIAGA





Un principio de incendio generó preocupación este martes al mediodía en Madariaga, cuando una vivienda sufrió daños parciales producto de un foco ígneo que logró ser controlado a tiempo.





El hecho se registró alrededor de las 12 en una casa tipo americana ubicada en la zona de calle 4, entre 29 y 31. Según se informó, el fuego se inició en el revestimiento de madera de la propiedad, afectando tanto parte del exterior como algunos sectores del interior.





Al momento del incidente, la propietaria llamó a los bomberos y salió de la casa cuando la ata temperatura generaba humo..





Tras el alerta, acudieron rápidamente dotaciones de Bomberos que lograron contener el avance de las incipientes llamas. Posteriormente, realizaron tareas de ventilación y enfriamiento.





En el operativo también intervino personal de la Policía Comunal y agentes de tránsito municipal, que colaboraron en la zona.



