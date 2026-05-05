La crisis de Adorni no le da tregua al Gobierno: nuevo respaldo del Presidente y silenciosa presión en el Gabinete

La ilusión a la que se abrazaban Javier y Karina Milei de que lo peor del caso Adorni terminaría con la exposición del jefe de Gabinete el miércoles pasado en el Congreso se reveló como una fantasía sin sustento .

La declaración del constructor Matías Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita - en la que afirmó bajo juramento que el ministro coordinador le pagó obras por US$ 245 mil en efectivo - obligó al Presidente a un nuevo gesto de respaldo a su ex vocero y volvió a poner sobre el tapete la presión silenciada en el gabinete para que Manuel Adorni abandone el Gobierno.

Antes de viajar a los Estados Unidos por cuarta vez en el año , Milei sentó a Adorni a su lado en la reunión que mantuvo en su despacho con el presidente de B’nai B’rith Internacional , Robert Spitzer. En el encuentro con el responsable de la organización humanitaria, de derechos humanos y defensa judía más antigua del mundo, también estuvieron el canciller Pablo Quirno y el titular de la DAIA, Mauro Berenstein .

El mandatario encabezará este viernes una reunión de gabinete , donde volverá a verse con Adorni y el resto de los ministros, que tuvieron que cerrar filas y asistir a la exposición de su informe de gestión en Diputados .

“ El respaldo es total ”, exageraron en la Casa Rosada, adonde los periodistas acreditados de Clarín no pudieron ingresar este miércoles igual que TN y Canal 13.

Los dirigentes que participan de la mesa política que dejaban trascender su voluntad de que el ministro coordinador renunciara , ahora hacen silencio. "No creo que haya cambios, no es lo que transmiten", se resignó un importante dirigente con asiento en esa instancia.

Tampoco volvieron a respaldarlo en un movimiento coreagrafiado X , que se convirtió en un campo minado para Adorni , que construyó parte de su meteórica carrera política en las redes sociales. "

Si el término “ deslomado ” marcó el hito de la conversación pública en los últimos 55 días alrededor de Adorni y su exposición en el Congreso quedó en el podio, la cascada en Indio Cuá provocó más de 124 mil menciones. Colaboró para que fuera la quinta jornada en el nombre Adorni generó más reacciones. La palabra “ Cascada" fue mencionada más de 27 mil veces en redes sociales de Argentina y tuvo un pico de búsquedas en Google , según indica el informe de la consultora Ad Hoc que mide la conversación digital.

Cerca de Adorni divulgaron el lunes por la tarde que habría una respuesta a Tabar , que también declaró que el jefe de Gabinete intentó ponerse en contacto con él antes que testimoniara. "Ese no es el monto. Seguramente vayamos a solicitar una pericia porque cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero . En caso que no corresponda su declaración se harán las denuncias correspondientes”, dijo Adorni a su círculo más íntimo.

El aparato comunicacional del Gobierno trabajó a destajo para montar sospechas sobre el constructor , porque era proveedor del municipio de Exaltación de la Cruz. Sin embargo, nadie reparó en que Tabar era un activo usuario de redes sociales en las que publicaba posteos iracundo contra el kirchnerismo y un entusiasta apoyo al Gobierno.

El arquitecto también le dijo al fiscal bajo juramento que Adorni ya alquilaba una casa en el country , un detalle que al igual que la compra tampoco figura en la Declaración Jurada de los Adorni ante la Oficina Anticorrupción.

"El trabajo que estamos haciendo, y el trabajo que está realizando Manuel como jefe de Gabinete, no tiene ningún impacto en lo que estamos haciendo a nivel internacional e inclusive a nivel nacional", sostuvo Quirno en una entrevista con Mitre. El canciller que viajó con el Presidente a Los Angeles fue el primer ministro en volver a exteriorizar su respaldo al jefe de Gabinete .

Quirno, cuyo nombre también sonó como posible reemplazo de Adorni , se ciñó al libreto oficial que Adorni inauguró en su conferencia de prensa del lunes. “ Hay que separar la cuestión privada de la cuestión pública y él va a dar las respuestas que va a dar en el ámbito que las tiene que dar ”, dijo.

Como publicó Clarín , el ministro de Economía Luis Caputo argumento en una reunión de mesa política que el riesgo político no permite que el Riesgo País pueda bajar más . La negociación por las PASO se empantanó. Karina Milei acudió el lunes al Congreso para respaldar conversaciones con la oposición.

Algunos gestos de demasiada irreverencia para la disciplina partidaria vuelven a salir a la luz. Patricia Bullrich difundió el sábado un nuevo video musicalizado como el que había irritado a la hermana del Presidente tras la media sanción de la Reforma Laboral.

Esta vez, en lugar de Vogue , de Madonna; eligió Superestrella , de Aitana. “ Me dicen que quieren divertirse. Yo les digo que los rumores vuelan "”, entona la cantante catalana en imágenes que alimentan los trascendidos de cara a 2027 que la habilitan a un lugar en la fórmula presidencial -su principal anhelo- o a la pelea por la Ciudad, ya sin la candidatura que dejó vacante Adorni . En el entorno de la ex ministra de Seguridad calificaron el video como “ provocador ”.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín