San Juan Bautista Rossi: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

El Día de San Juan Bautista Rossi se celebra cada 23 de mayo por la Iglesia Católica, en honor a este sacerdote italiano destacado por dedicar su vida a la atención espiritual de los más necesitados . Es por muchos considerado como un símbolo de misericordia y humildad ; gracias a su sacerdocio, se lo llama el patrono de los confesores y del clero secular, y es también invocado por los enfermos y los necesitados en momentos de desesperación.

Juan Bautista Rossi nació en 1698 en un pueblo cercano a Génova, Italia, dentro de una familia cristiana que le influyó en su interés por la religión. A sus 13 años se mudó a Roma para vivir en la casa de un primo sacerdote, canónigo de la iglesia de Santa María en Cosmedin. Su objetivo era ingresar al prestigioso Colegio Romano, fundado por San Ignacio de Loyola , donde comenzó sus estudios eclesiásticos en 1714.

Tres años más tarde, comenzó con su formación religiosa y académica, hasta graduarse en Teología. Empezó a realizar tareas pastorales y obras de ayuda espiritual, hasta que fue ordenado sacerdote el 8 de marzo de 1721, a sus 23 años . Uno de sus principales objetivos era acercar el perdón de Dios a quienes más lo necesitaban, por lo que se dedicó a escuchar confesiones . Los fieles lo definían como un hombre amable, paciente, sensible y comprensivo, por lo que muchos acudían a su escucha. Visitaba enfermos, cárceles y hospitales para acompañar a presos y moribundos, por lo que ganó un gran reconocimiento en Roma.

El Papa Benedicto XIV le encargó la atención de un albergue para desamparados, donde combinó la ayuda material con la enseñanza religiosa y el catecismo. Su labor estuvo orientada hacia los pobres, manteniendo una vida sencilla y completamente desapegada de los bienes materiales. Muchas de sus penitencias y acciones afectaron severamente su salud , pero Bautista tomó estas experiencias como un aprendizaje.

San Juan Bautista Rossi murió el 23 de mayo de 1764 en Roma a sus 66 años, tras sufrir un ataque al corazón. No contaba prácticamente con posesiones, por lo que muchos fieles colaboraron económicamente para costear su entierro. Su funeral reunió a cientos de sacerdotes, religiosos y fieles agradecidos por su obra pastoral.

El 8 de diciembre de 1881 fue canonizado por el Papa León XIII , quien lo recordó como un modelo de misericordia, humildad y entrega a los más necesitados, especialmente a través del sacramento de la confesión y del servicio hacia los carenciados.

tantos milagros a favor de tus devotos,

en todas mis necesidades con tu eficaz patrocinio

y en particular te ruego me alcances

muévete a piedad de esta alma acongojada,

Fuente: La Nación