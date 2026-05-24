Salta: un ladrón mató de una puñalada en el pecho a un adolescente de 14 años para robarle el celular

Un adolescente de 14 años murió luego de haber sido apuñalado durante un intento de robo delante de su novia en la localidad de Colonia Santa Rosa, Salta.

El brutal episodio ocurrió durante la madrugada del sábado sobre la calle Grecia del barrio Loteo Sol. De acuerdo con los primeros testimonios recolectados por los investigadores, Matías Cenzano estaba junto a su pareja, también menor, y juntos habían decidido ir a comprar a un negocio cercano cuando un hombre se acercó para robarle el celular.

Según reconstruyeron las autoridades, el adolescente se resistió y comenzó un forcejeo con el agresor. En medio del enfrentamiento, el atacante lo apuñaló en el pecho y luego escapó.

A pesar de la herida, Matías intentó regresar a su casa en moto, aunque en el trayecto se descompensó. Fue entonces cuando su novia pidió ayuda a sus padres y el chico fue trasladado de urgencia al hospital local.

Debido a la gravedad del cuadro, los médicos decidieron derivarlo al hospital de Orán, pero murió antes de llegar al centro de salud a causa de un shock hipovolémico.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía GAP, especializada en delitos graves contra las personas. En el caso también intervienen efectivos de la policía local y personal de Criminalística, que trabajaron en las primeras pericias realizadas en la escena del ataque.

Hasta el momento no hay detenidos y continúa la búsqueda del agresor. Mientras tanto, los investigadores avanzan con la toma de testimonios a vecinos y familiares para intentar esclarecer el crimen.

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad de Colonia Santa Rosa, donde familiares, amigos y allegados comenzaron a despedirlo con mensajes de dolor y pedidos de justicia.

Matías era alumno de segundo año del secundario y practicante de taekwondo. Según trascendió, estaba próximo a participar de un importante certamen de esa disciplina.

Los restos del adolescente serán despedidos en la sala velatoria ubicada sobre calle Maneros 470. “Rogamos una oración al altísimo por el eterno descanso de su alma”, expresaron en el comunicado, donde también acompañaron “en tan profundo dolor a la familia y seres queridos”.

Desde la Escuela Do-San de Taekwon-do también difundieron un mensaje de despedida en el que manifestaron el dolor por la muerte del joven. “Hoy la Escuela Do-San de Taekwon-do se encuentra de luto y con un inmenso dolor en el alma comunicamos la triste partida de nuestro querido alumno Matías Cenzeno”, señalaron.

En el texto, además, remarcaron que el adolescente estaba a minutos de emprender viaje hacia la ciudad de Santa Fe para representar a la provincia en una competencia cuando ocurrió el crimen. “Un adolescente con sueños, metas y pasión por el taekwon-do, hoy deja un vacío imposible de llenar en cada compañero, profesor y amigo que compartió su camino”, expresaron.

También, destacaron: “Matías no solo era un competidor, era una gran persona respetuosa y luchadora. Su sonrisa, su esfuerzo y su amor por este deporte quedarán por siempre grabados en nuestros corazones”.

Por último, pidieron acompañamiento para la familia y reclamaron justicia por el adolescente asesinado. “Hoy la escuela llora tu pérdida, tu ausencia. Descansa en paz, guerrero eterno . Pedimos justicia por Matías Cenzeno ”, concluyeron.

Fuente: TN