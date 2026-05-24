Horror en Maquinista Savio: una beba de un año murió por intoxicación con cocaína y detuvieron a sus padres

Una beba de 1 año murió después de haber pasado varios días internada por una intoxicación con cocaína . Tras una intensa búsqueda, la policía detuvo a sus padres este fin de semana, luego un allanamiento en el partido bonaerense de Escobar.

La víctima se llamaba Nahiara Jazmín Da Silva y vivía junto a su familia en el barrio El Triángulo, en Maquinista Savio. La nena había sido internada el 14 de abril con un grave cuadro respiratorio y murió el 4 de mayo.

Según reconstruyeron los investigadores, todo comenzó cuando la beba fue llevada al hospital provincial Enrique Erill , en Escobar. Por la gravedad de su estado, los médicos decidieron derivarla a otro centro de salude, el hospital Petrona Villegas de Cordero, en San Fernando.

En medio de los estudios, los médicos detectaron que la nena tenía cocaína en el organismo.

Nahiara permaneció varios días internada en estado crítico, pero finalmente murió en el hospital de San Fernando . A partir de ese momento, la Justicia abrió una investigación para determinar qué había pasado dentro de la casa donde vivía.

Después de la muerte de la nena, la Justicia ordenó detener a sus padres , Micaela Jaqueline Benítez , de 30 años, y Diego Emanuel Da Silva , de 34, que desaparecieron y estuvieron prófugos durante casi tres semanas.

Finalmente, el sábado por la tarde, efectivos del Gabinete de Tácticas Operativas (GTO) y del Comando de Patrullas de Escobar realizaron allanamientos en Ingeniero Maschwitz y lograron capturarlos en una casa ubicada sobre la calle Martín Coronado al 1450.

En paralelo, también fue detenida Elena Rosa Da Silva, de 64 años, abuela paterna de la nena , en una casa de Maquinista Savio.

Los investigadores imputaron a los padres por “homicidio agravado por el vínculo en comisión por omisión con dolo eventual” , mientras que la mujer quedó acusada de “abandono de persona seguido de muerte”.

Antes de quedar detenida, la abuela de Nahiara había contado detalles estremecedores sobre cómo vivía la beba .

Según relató, cuando la nena nació ya tenía cocaína en sangre y la madre había comenzado un tratamiento por consumo problemático que abandonó poco tiempo después.

“Lo hizo más o menos un mes el tratamiento, nada más” , aseguró la mujer en diálogo con Crónica TV .

La abuela también sostuvo que la nena permanecía encerrada dentro de la casa y casi no recibía atención médica . “Mi hijo se iba a trabajar y la casa siempre estaba cerrada, las ventanas, todo. Y la beba ahí adentro”, contó.

Además, dijo que días antes de la internación había notado que la nena respiraba mal y les insistió a los padres para que la llevaran a un médico.

“Un día yo la alcé y le sentía ruido en los pulmones. Le dije que tenía que ser atendida”, recordó.

Una tía de la beba aseguró que la situación familiar era conocida desde hacía tiempo y apuntó contra la Justicia por no haber intervenido antes. Según contó, la madre ya había perdido la tenencia de otra hija en medio de problemas de adicción y aun así pudo seguir criando a Nahiara.

“ Primero le arruinaste la vida a tu hija más grande y ahora mataste a una beba de 5 meses . Le hiciste pasar los peores 5 meses. Solo Dios sabe por qué decidió llevársela, peleó hasta donde pudo. Ojalá pagues todo el daño que le hiciste a esas nenas”, expresó en Facebook.

Mientras avanza la causa, los tres detenidos serán indagados en las próximas horas.

Fuente: TN