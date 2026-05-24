Cayó la banda que le robó a Del Potro en Tandil: era buscada por haber cometido asaltos a deportistas de elite

Una investigación iniciada tras un robo en la casa de Tandil de Juan Martín del Potro derivó en la desarticulación de una banda internacional integrada por ciudadanos chilenos, acusada de cometer entraderas y vinculada a asaltos contra deportistas de elite en Estados Unidos.

El operativo estuvo encabezado por la DDI de Azul junto con la Fiscalía N°16 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal Marcelo Eguzquiza. Como resultado fueron detenidos dos ciudadanos chilenos que tenían pedidos de captura internacional con alerta roja de Interpol, además de un sospechoso argentino y otros dos hombres de nacionalidad chilena que quedaron aprehendidos.

La investigación comenzó el 15 de mayo, cuando Patricia Lucas, de 66 años y madre del prestigioso extenista, denunció que varios delincuentes habían entrado a su casa entre las 17 y las 19. De acuerdo a su relato, los ladrones rompieron una ventana del living para ingresar a la vivienda.

Tras ello, los asaltantes se llevaron una cadena de oro con un dije en forma de cruz, una alianza con la inscripción “Patri 23/12/1983”, una raqueta de tenis Babolat blanca y amarilla y dos relojes fuera de funcionamiento, uno marca Swatch blanco y otro Nike rojo.

Al ampliar su declaración al día siguiente, la víctima agregó que también faltaban alrededor de 1000 dólares, un reloj cuya marca no pudo precisar, prendas de vestir, perfumes importados, aros de fantasía, un reloj Rolex, cadenas de oro, pulseras y medallas obtenidas por su hijo en torneos deportivos.

A partir de tareas de campo y del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores identificaron el vehículo utilizado por la banda: un Chevrolet Astra bordó patente DUU-150.

Días después, personal de la Dirección General de Administración de Infracciones detectó que el auto había recibido una multa en la Ciudad de Buenos Aires el 14 de mayo. En esa infracción figuraba como conductor Ignacio Aquiles Zuñiga Cartes, ciudadano chileno con domicilio en CABA, quien además había cedido el volante a Walter D’Amelio , un hombre argentino.

Con esos datos, los investigadores solicitaron información migratoria sobre Zuñiga Cartes y reconstruyeron parte del recorrido realizado tras el robo. Así determinaron que el vehículo había pasado por Ayacucho y que sus ocupantes cargaron combustible en una estación de servicio Puma ubicada sobre las rutas provinciales 29 y 74.

Mientras avanzaban las tareas investigativas, los detectives establecieron, además, que Zuñiga Cartes habría integrado una organización delictiva que operó en Estados Unidos y que se dedicaba al robo de viviendas de deportistas famosos, entre ellos a Travis Kelce , jugador de fútbol americano y pareja de la cantante Taylor Swift.

Durante los días siguientes, la DDI continuó analizando comunicaciones telefónicas y registros de cámaras. De esa manera detectaron movimientos de una línea telefónica en distintas ciudades coincidentes con los desplazamientos de los sospechosos hacia y desde la casa de la víctima.

También descubrieron comunicaciones con un taller mecánico y servicio de grúas de Capital Federal. La investigación permitió establecer que el Chevrolet Astra utilizado en el robo estaba siendo reparado en ese lugar. Así, con las pruebas reunidas, el 23 de mayo la Justicia autorizó intervenciones telefónicas y ordenó las detenciones de Ignacio Zuñiga Cartes, Walter D’Amelio y Bastian Jimenez Freraut.

Ese mismo día, en un operativo conjunta con la Policía Federal Argentina, los investigadores detuvieron a Zuñiga Cartes y a Jimenez Freraut en la terminal de Retiro, cuando estaban por subir a un micro con destino a Posadas, Misiones.

Sobre ambos pesaban alertas rojas de Interpol a pedido de Estados Unidos por integrar una banda dedicada al robo de viviendas de deportistas de elite. Además, tenían pedidos de captura vigentes emitidos por el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago de Chile por causas de “robo con intimidación”.

En paralelo, la policía secuestró el Chevrolet Astra bordó utilizado en el hecho, que se encontraba en un taller mecánico de la calle Estados Unidos al 3000, en la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación continuó durante la madrugada del 24 de mayo, cuando a través de escuchas telefónicas detectaron movimientos sobre la Ruta Provincial 7 en dirección a Junín. Con apoyo de la DDI de Junín y Seguridad Vial bonaerense, los agentes interceptaron un Fiat Cronos negro patente AE964ZA.

En ese vehículo viajaba Walter D’Amelio, quien quedó detenido por orden judicial. También fueron demorados los ciudadanos chilenos Rodolfo Esteban Cartes Escobar y Alfredo Eduardo Espinoza Gallardo, que luego quedaron aprehendidos en la causa. Además, fue identificada una mujer argentina llamada Marcela Jara.

Durante los procedimientos se secuestraron cinco teléfonos celulares, dos relojes, una cartera blanca y el Fiat Cronos utilizado por los sospechosos. Ahora los investigadores intentan determinar si la organización participó en otros robos similares cometidos en distintos puntos del país.

Fuente: TN