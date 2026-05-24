Robo a Del Potro: el insólito detalle por el que cayó la banda de ladrones chilenos que saqueaba casas de deportistas de elite

Cuatro chilenos, dos de ellos con alerta roja de Interpol por robos a distintos deportistas de elite de Estados Unidos, fueron detenidos por el robo a la casa del ex tenista argentino Juan Martín Del Potro en Tandil, donde se llevaron joyas, medallas y raquetas. Los ladrones cayeron por un inusual detalle: una multa de tránsito.

En la misma causa también fue apresado un argentino que formó parte de la organización que ingresó a la casa de Del Potro el viernes 15 de mayo de donde sustrajeron joyas, una alianza de oro de la madre del deportista, raquetas y trofeos de su vida como profesional.

La investigación, a cargo del fiscal Marcos Eguzquiza y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Azul, logró establecer que en el robo a la vivienda de Del Potro participaron dos ladrones chilenos que tenían como característica especial ingresar a propiedades de deportistas de elite de Estados Unidos y llevarse relojes, joyas y medallas.

Los detenidos fueron identificados como Ignacio Zuñiga Cortes y Bastián Jiménez Frebau, ambos de 23 años, chilenos y con alerta roja de Interpol y pedido de captura por la justicia de su país; Rodolfo Cartes Escobar (35) y Alfredo Espinosa Gallardo (23). La banda era completada por el argentino Walter D’Amelo (39).

Las identificaciones y detenciones se lograron a partir de un dato curioso: una multa de tránsito en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires del Chevrolet Astra bordó que utilizaron para llegar y darse a la fuga de Tandil. A partir de esa información, los detectives lograron establecer las identidades de los acusados.

Según la denuncia de Elisabet Lucas (66), madre del ex campeón del US Open 2009, el pasado 15 de mayo llegó a su casa del barrio Don Bosco, en las afueras de Tandil, y encontró todo revuelto.

Se había ausentado apenas dos horas, pero eso alcanzó para que ladrones ingresaran y se llevaran varios elementos de valor, entre ellos dólares, alhajas, relojes y trofeos.

La investigación se inició con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, que lograron identificar un Chevrolet Astra que se detuvo en el mismo horario del robo cerca del lugar del hecho.

Tras el pedido de información a la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) se supo que el auto tenía una multa del jueves 14 y que el conductor era Zuñiga Cartes. También quedó registrado que le cedió el lugar a D’Amelio, por lo que se comenzó a averiguar sobre ambos hombres.

Sobre el joven chileno había un pedido de notificación roja de Interpol por formar parte de una organización que operaba en Estados Unidos y que tenía como víctimas a deportistas de elite de la NBA (básquet), NFL (Liga estadounidense de fútbol americano) y NHL (Liga estadounidense de Hockey sobre hielo).

En cuanto al día del robo, los delincuentes hicieron una parada técnica en una estación de servicio de Ayacucho, sobre la ruta provincial 29, donde pararon a cargar nafta y comprar en el minimercado.

Continuando con las tareas de la causa, del entrecruzamiento de llamadas se estableció que el auto usado fue llevado en una grúa a un taller mecánico del barrio de San Cristobal.

Con las pruebas en su poder, el fiscal solicitó tres órdenes de detención para Zuñiga Cartes, D’Amelio y para Jiménez Frebau.

Una brigada de la DDI de Azul llegó hasta la terminal de micros de Retiro, donde encontraron a ambos jóvenes chilenos. Estaban por viajar hacia Posadas, en Misiones.

En otro operativo sobre la ruta 7 la DDI de Junín y personal de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires detuvo la marcha de un Fiat Cronos para identificar a sus ocupantes.

Dentro de vehículo viajaba D’Amelio junto con Cartes Escobar y Espinosa Gallardo y una mujer, que fue aprehendida y citada para que declare como testigo.

El fiscal Eguzquiza indagará por el delito de robo a los cuatro detenidos , indicaron las fuentes.

Del Potro no fue una víctima más de ladrones sin experiencia que ingresaron a su casa y se llevaron lo que encontraron a su paso. El ex tenista, campeón del US Open 2009, fue víctima de una organización internacional que ya había realizado golpes en viviendas de deportistas de las más importantes ligas de Estados Unidos entre 2024 y 2025.

Zuñiga Cartes y Jiménez Freraut era buscados por Interpol de ese país por ser los autores de robos en las casas de jugadores de fútbol americano como Patrick Mahomes, Joe Burrow, o del basquetbolista de la NBA Bobby Portis, entre otros deportistas reconocidos en Estados Unidos.

Otra víctima de estos dos jóvenes chilenos fue Travis Kelce, también jugador de fútbol americano y novio de la reconocida cantante pop Tylor Swift, una de las artistas más convocantes a nivel mundial.

Según los registros de Interpol, a Zuñiga Cartes y Jiménez Freraut se los acusó de ingresar a distintas propiedades del estado de Florida donde, junto con otros cómplices, se hicieron de joyas, relojes y dinero por un valor estimado de dos millones de dólares.

Según el diario El País, las primeras casas robadas fueron las de Mahomes y Kelce, entre el 5 y el 7 de octubre. Los asaltantes aprovecharon que ambos tenían un encuentro con su equipo, Chiefs.

La investigación determinó un modus operandi que consistía en alquilar un auto (uno de ellos era argentino), reservar habitaciones de hotel para usar de “bunker” o “centro de operaciones” y de obtener identidades falsas.

En uno de los robos los detectives del FBI, que los buscaban, al igual que la policía militar de Chile, encontraron un dispositivo que estuvo activo en las celdas cercanas a las casas de las víctimas en el horario de los robos. También hubo otro dato importante: se encontraron selfies de los ladrones con los objetos sustraídos.

Los robos continuaron. Si bien alquilaban autos en Florida, los usaban para transportase varios kilómetros, como por ejemplo hasta Kansas, llevar a cabo los hechos y regresarlos. Joyas, bolsos de importantes marcas, lentes, relojes y dinero eran los botines elegidos por los delincuentes.

“Mientras estaba en un juego anoche, alguien entró a mi casa y se llevó algunas de mis posesiones más preciadas”, publicó en sus redes sociales el basquetbolista Portis, de Milwaukee, en noviembre del 2025, según señaló ante del diario El País.

Por las cámaras de seguridad se enteró que rompieron una ventana e ingresaron a la casa. Se llevaron oro, joyas y hasta una valija Louis Vuitton y accesorios de la marca francesa. Se cree que se hicieron con un botín de cerca de 1,4 millones de dólares, indicó el medio.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín