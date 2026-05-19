Salta: imputaron a un segundo sospechoso por crear desnudos falsos de sus compañeras de facultad con inteligencia artificial

La causa que investiga la publicación de imágenes íntimas falsas de mujeres creadas con inteligencia artificial en un sitio de pornografía sumó un segundo imputado . El caso tuvo su origen en las denuncias realizadas por once mujeres damnificadas y por la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta .

En un primer momento, un compañero de facultad de las denunciantes fue detenido . El hombre de 28 años tomaba imágenes reales de redes sociales, las convertía en desnudos con inteligencia artificial y las subía a un sitio web de contenido sexual.

Este martes, el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que un hombre de 26 años, acusado como autor del delito de lesiones graves agravadas por mediar violencia de género reiteradas , quedó imputado en la causa.

Durante la audiencia, la fiscal penal Mercedes de la Cuesta, interina en la Fiscalía 1 de Violencia Familiar y de Género del distrito Centro, detalló la calificación legal, los hechos atribuidos al sospechoso, el grado de participación del acusado y las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho investigado, junto con los elementos de prueba reunidos.

La jueza del distrito Centro, Victoria Montoya Quiroga, dispuso la libertad del imputado , con el cumplimiento de medidas sustitutivas. A su vez, autorizó la extracción de datos del teléfono celular y la computadora del imputado, los cuales fueron secuestrados durante el allanamiento a su domicilio.

Todo comenzó entre el 26 de marzo y el 2 de abril cuando las jóvenes detectaron que sus rostros aparecían en imágenes sexualmente explícitas subidas a un sitio pornográfico. Las fotos originales, que las jóvenes habían compartido en redes sociales, fueron manipuladas con IA para simular desnudos y luego publicadas sin su consentimiento.

Durante un allanamiento, encabezado por la Dirección de Ciberseguridad, el sospechoso de 28 años fue detenido y se secuestraron computadoras, celulares y otros dispositivos electrónicos.

En diálogo con Infobae , la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke , a cargo del caso, explicó: “ Las fotos originales son reales y las que están subidas en esa plataforma son exactamente iguales, nada más que están sin ropa ”. Y agregó: “El menoscabo a su integridad es tremendo”.

La investigación permitió identificar al menos 43 imágenes manipuladas y difundidas . Según relató la fiscal, el daño psicológico y emocional fue inmediato: las víctimas sufrieron ataques de pánico y ansiedad, debieron restringir sus redes sociales y modificar rutinas, incluso tuvieron que asistir acompañadas a la facultad.

“Queremos que las víctimas puedan concluir sus estudios tranquilas”, manifestó Simesen de Bielke.

El caso fue encuadrado bajo la Ley Olimpia , que penaliza la difusión no consentida de material íntimo, real o manipulado, y reconoce la violencia digital como una forma de violencia de género . Simesen de Bielke remarcó: “ Es importante que los jóvenes entiendan que esto es un delito , no es simplemente utilizar una aplicación para divertirse. Hay una responsabilidad penal”.

La fiscalía advirtió que podrían aparecer más víctimas y recomendó que cualquier persona afectada realice la denuncia.

Fuente: Infobae