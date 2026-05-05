Salió a pasear a un guanaco por la calle, el video se hizo viral y lo denunciaron: “No es mascota”

Los vecinos de Rada Tilly, en Chubut, se encontraron con un guanaco paseando por la calle y siendo llevado por un hombre. Rápidamente esta situación se viralizó en redes sociales y derivó en la intervención de un programa de conservación de fauna silvestre nativa que denunció al dueño del animal ante la Justicia.

En el video se ve como un grupo de chicos se acerca al guanaco y se animan a acariciarlo, mientras el animal era llevado con una correa por el dueño.

Una vez que las imágenes inundaron las redes sociales, el programa de conservación y centro de rescate de fauna silvestre nativa de Chubut, REFAUNAR , denunció al hombre ante la Unidad de Maltrato Animal del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia.

El director del REFAUNAR, Víctor Fratto, aseguró que "los animales silvestres no son mascotas" y sostuvo que la manipulación de ellos está regulada por la normativa vigente.

El especialista subrayó que la conducta del hombre no está permitida y que habrá que esperar la sanción que le aplicará la Justicia y el destino que tendrá el animal.

Fratto indicó que el cautiverio afecta seriamente el bienestar del animal , ya que estos ejemplares pueden sufrir estrés por la falta de espacio adecuado y por la alimentación inapropiada. También puede debilitarse su sistema inmunológico, lo que puede derivar en enfermedades graves.

En este sentido, el especialista recordó que el guanaco no es una mascota y que su presencia en zonas urbanas representa un peligro tanto para el ejemplar como para la comunidad.

Según Fratto, el guanaco "puede volver a la vida natural" porque es un animal joven, aunque advirtió que dependerá del tiempo que el ejemplar permanezca en contacto con humanos. A mayor exposición, más complejo resulta el proceso de readaptación a su hábitat.

La normativa vigente, que incluye la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre , la Ley Provincial XI N°10 de Chubut y la Ley 14.346 de Maltrato Animal, prohíbe expresamente este tipo de situaciones y establece sanciones para quienes las incumplan.

En la provincia del Chubut, la tenencia de fauna silvestre en domicilios particulares está prohibida. Asimismo, la aparición de crías fuera de su hábitat natural suele estar vinculada a prácticas ilegales como la caza furtiva.

Además, especialistas advierten sobre los riesgos sanitario que implica la convivencia con animales silvestres. Sobre este caso particular, los guanacos pueden ser portadores de parásitos internos y enfermedades como la sarcosporidiosis, así como bacterias como Escherichia coli y Salmonella, que pueden transmitirse a humanos por contacto directo o a través de heces.

También pueden padecer sarna sarcóptica, una afección contagiosa incluso para las personas.

Fuente: Clarín