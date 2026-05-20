Rociar vinagre y alcohol en las llaves de la casa: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Las llaves que usamos a diario están en contacto constante con las manos, los bolsillos, las carteras, el suelo y distintas superficies. Con el tiempo, estos objetos indispensables pueden acumular bacterias , suciedad visible y una capa de suciedad que no siempre se elimina con una limpieza superficial.

En este marco, especialistas en higiene del hogar y cuidado de objetos cotidianos señalan un truco casero simple, económico y cada vez más difundido: rociar vinagre y alcohol en las llaves de la casa para mejorar la desinfección, disolver la mugre adherida y mantener los metales limpios.

La combinación de vinagre blanco y alcohol genera una solución con propiedades antibacterianas , desengrasantes y de rápida evaporación altamente efectivas. Investigaciones publicadas en revistas de microbiología y salud ambiental demostraron que el alcohol isopropílico o etanol al 70% elimina eficazmente virus y bacterias, mientras que el ácido acético del vinagre ayuda a remover óxido y suciedad orgánica de las superficies metálicas.

Además, esta mezcla actúa como un limpiador de precisión , ya que penetra en las ranuras complejas de las llaves sin dañar el metal . Desde el punto de vista práctico, especialistas en desinfección del hogar explican que:

De esta manera, se convierte en una alternativa accesible para mejorar la higiene diaria sin recurrir a productos químicos costosos.

Este procedimiento se puede repetir varias veces por semana, especialmente al regresar de la calle, en llaves de uso compartido o en llaveros que tocan muchas manos.

Fuente: TN