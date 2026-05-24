River vs. Belgrano, la final del Apertura: Beltrán es un protagonista esencial

Antes de que River hiciera el primer gol de la final del torneo Apertura , Belgrano de Córdoba volvió protagonista del partido , gracias a su insistencia y vehemencia contra el arco millonario, al arquero Santiago Beltrán . En tan solo quince minutos, el joven futbolista tuvo dos atajadas importantes que le dieron un respiro al conjunto del Chacho Coudet.

Cuando transcurrían cinco minutos, Lucas Zelarayán ejecutó un tiro libre al área y Lucas Passerini ganó de cabeza con un remate potente que obligó a una muy buena intervención de Beltrán, que se quedó con la pelota sin dar rebote.

PRIMERO BELTRÁN Y DESPUÉS AL LADO DEL PALO: Belgrano es protagonista en la final ante River. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/0MbkdnuJPr

Minutos después, en la previa del gol de Facundo Colidio que le daba la victoria parcial al equipo de Coudet, Beltrán se lució con una impresionante atajada. Emiliano Rigoni, mediocampista ofensivo de Belgrano, se había escapado y sacó un remate cruzado muy preciso, pero el arquero “millonario” se arrojó con una gran estirada para mantener la igualdad momentánea.

¡BELTRÁN LE TAPÓ EL REMATE A RIGONI! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/mmSOqugEJ8

Apenas el árbitro Yael Falcón Pérez dio el pitazo inicial, Belgrano dio muestras claras, al menos al comienzo del encuentro, de que arremetería contra el arco de la figura de River. De hecho, la primera jugada más peligrosa del encuentro , que terminó el primer tiempo empatado en 1 fue del Pirata, llegó de la mano de un remate desviado de Juan Velázquez desde afuera del área .

LA PRIMERA DE LA FINAL FUE PARA BELGRANO. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/M5pVdNeo2t

Tras un tiro de esquina desde la derecha de Zelarayán, la pelota cayó en el primer palo. Allí, el defensor Leonardo Morales cabeceó y marcó el empate para Belgrano de Córdoba a los 26 minutos del primer tiempo. El primer tiempo terminó empatado en 1 tanto para cada uno.

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Beltrán comenzó la pretemporada de River como el cuarto arquero de un plantel profesional, pero una seria lesión que afectó la titularidad de Franco Armani le dio paso a su actual camino profesional. Su noche emblemática en la defensa del arco “millonario” fue el domingo 10 de mayo, cuando se vistió de héroe en la clasificación a cuartos de final del torneo Apertura frente a San Lorenzo.

Horas después, Lionel Scaloni lo seleccionó entre los 55 jugadores que integran la prelista mundialista. Un cambio de era que se acerca y le abre al zurdo de 1,91 metros la enorme chance de romper con el estigma del último tiempo de los arqueros de las divisiones inferiores.

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Fuente: La Nación