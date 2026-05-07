Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno para que definiera su validez

La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el per saltum presentado por el Gobierno Nacional para que el máximo tribunal intervenga en la medida cautelar que suspendió cerca de 80 artículos de la ley de reforma laboral, que luego volvieron a tener vigencia.

Por unanimidad, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron que no se cumplen los requisitos para intervenir en el salto de instancia que solicitó el Poder Ejecutivo. Así, la causa seguirá su curso en el próximo paso que es la intervención de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Luego sí podrá llevar al máximo tribunal.

La Secretaría de Trabajo, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, había presentado a mediados de abril el per saltum para revertir la sentencia del juez laboral Raúl Ojeda, que dictó una medida cautelar que suspendió 82 artículos de la ley sancionada por el Congreso.

El per saltum es saltar una instancia judicial para que la Corte Suprema intervenga directamente en una causa . El gobierno de Javier Milei había alegado, entre otros argumentos, que el juez Ojeda no era el competente para intervenir y por eso reclamaba la urgente intervención del máximo tribunal ante la suspensión de parte de la norma.

Pero antes del fallo de este jueves de la Corte, la Cámara de Trabajo ya había puesto en vigencia nuevamente los artículos suspendidos. Es porque los jueces Arturo Pesino y María González rechazaron el efecto suspensivo que el juez Ojeda le había dado a la apelación. Eso significa que mientras la Cámara analizaba la medida cautelar los artículos seguían suspendidos.

Sin embargo, los camaristas entendieron que se le debía dar el efecto devolutivo. Eso significa que mientras la Cámara analiza la medida cautelar los artículos vuelven a cobrar vigencia.

En el fallo que se conoció este jueves, la Corte Suprema sostuvo que a juicio de la Corte "no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia".

Ante esto, concluyó que "se declara inadmisible el recurso interpuesto" por el Gobierno el pasado 16 de abril.

Entre los 80 artículos suspendidos y puestos otra vez en vigencia por la Cámara de Trabajo se encuentran el de Indemnizaciones y Contratos (Ley 20.744), que modifica el cálculo de indemnizaciones e implica la extensión del período de prueba.

También el ítem Solidaridad y Tercerización, que limita la responsabilidad de las empresas en casos de tercerización (artículos 16, 17 y 18 de la norma), manteniendo la solidaridad amplia.

Además están incluidos el banco de horas y las nuevas regulaciones sobre horas extras; a lo que se suma la facultad unilateral del empleador para modificar condiciones de trabajo.

La ley de reforma laboral se aprobó el 27 de febrero y se promulgó el 6 de marzo. El proyecto de reforma laboral había recibido media sanción en la Cámara alta el 12 de febrero. Pero la inclusión del famoso artículo 44, sobre las licencias laborales por enfermedad, levantó polémica y el oficialismo lo sacó antes del tratamiento en Diputados.

Así, tras la aprobación en la Cámara baja , tuvo que volver a ser debatido en el Senado , donde se aprobó con 42 votos a favor, 28 votos en contra y 2 abstenciones.

El texto, compuesto por 25 capítulos, introduce cambios en indemnizaciones, despidos, licencias, vacaciones, horas extras e impuestos.

Fuente: Clarín