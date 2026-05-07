El contratista de Manuel Adorni respondió a las acusaciones de Javier Milei: “Tristeza, angustia, dolor en el corazón”

El contratista de las obras que encargó Manuel Adorni en la casa del country Indio Cuá salió a responder a las acusaciones que Javier Milei deslizó contra él . "Tristeza, angustia, dolor en el corazón", escribió Matías Tabar en una cuenta de X.

Tabar es el contratista que detalló las reformas en la casa que Adorni compró en el country y que este lunes declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita . De allí salió, además de los costos de los trabajos, la famosa "cascada" que el jefe de Gabinete pidió construir en su pileta.

Tras la difusión de sus declaraciones, Milei apuntó contra Tabar . "Le dan entidad a un mentiroso, es un kirchnerista y es dudoso su prontuario. Hablaban de cascada y eran dos cañitos", dijo el Presidente, el miércoles en una entrevista en LN+.

A esas palabras es que el contratista eligió responder en una flamante cuenta de X. "Tristeza, angustia, dolor en el corazón, escuchar al Presidente de la Nación Javier Milei, Karina Milei, cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza", se descargó Tabar.

"Catalogarme de militante K y de prontuario dudoso. VIVA LA PATRIA!", añadió el contratista.

Tristeza, Angustia, dolor en el corazon, escuchar al Presidente de la nacion @JMilei @KarinaMileiOk cuando aposte por un pais distinto cada vez que tuve oportunidad, con @mauriciomacri y con @LLibertadAvanza , catalogarme de militante K y de Prontuario dudoso. VIVA LA PATRIA!

La caracterización que Milei hizo sobre él coincide con versiones que influencers libertarios hicieron circular en las redes. Sin embargo, apenas después de su declaración se supo -por una simple constatación de su perfil de Facebook- que es antiperonista y que votó a Milei en 2023.

Para responder, Tabar se creó una cuenta en las últimas horas en X. Clarín pudo comprobar que el mensaje fue escrito por el propio contratista.

Además, el periodista Manuel Jove compartió un intercambio de WhatsApp con Tabar, en el que también queda confirmada la veracidad de la cuenta.

El contratista también salió al cruce de otra pequeña campaña libertaria señalando a sus vínculos familiares. Es que cuentas oficialistas difundieron que su esposa, Laura Passarella, es socia de Mariela Pérez Caressi, que es hermana de Eleonora Pérez Caressi,

"Ojalá la Argentina entera tenga los valores, honores y educacion de esas tres personas que mencionás! Suerte en tu vida...", dijo Tabar.

El contratista quedó en el centro de la escena después de su declaración testimonial ante la Justicia, ocurrida el lunes, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Adorni.

Allí, Tabar sostuvo que el jefe de Gabinete pagó 245.000 dólares en efectivo por una obra que le tomó entre siete y nueve meses de tiempo. Aportó documentación y su teléfono. Adorni podría denunciarlo si los números expresados en sus testimoniales no se condicen con lo que realmente se abonó.

Además, el contratista dijo en su testimonial que Adorni lo contacto a través de mensajes temporales de WhatsApp antes de acudir a la Justicia. Hablaron por teléfono y, según su declaración, el vocero presidencial le ofreció ayuda o la posibilidad de que su equipo lo contactara.

Esas revelaciones le pusieron más presión a Adorni, cuya permanencia en el gabinete genera ruido en algunos representantes del oficialismo. Esa disconformidad quedó expuesta en una entrevista que Patricia Bullrich dio el miércoles a última hora de la tarde.

"Esto es importante para él, para el Presidente, que esto se aclare lo antes posible. Y él, en sus manos, tiene la herramienta para que esto se aclare lo antes posible", dijo la senadora de LLA, que pidió así que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada de forma inmediata.

Apenas minutos más tarde, Javier Milei salió a hablar por otra pantalla televisiva para defender a Adorni.

"Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar todo por adelantado", afirmó el Presidente, que tildó de "estupideces" las polémicas sobre las propiedades del funcionario y también cargó contra el contratista y contra la diputada Marcela Pagano, hace tiempo expulsada de La Libertad Avanza y hoy enfrentada con el Gobierno.

En esa aparición, Milei deslizó que Bullrich estaba al tanto de que el jefe de Gabinete estaba preparando una declaración jurada anticipada. "Lo que hizo Patricia fue spoilear lo que va a suceder", expresó el Presidente. Así, intentó sacarle gravedad a las afirmaciones de la exministra de Seguridad.

También dijo que "hablaban de cascada y eran dos cañitos", por las refacciones en la pileta de Adorni, y respaldó al jefe de Gabinete: "Ni en pedo se va Adorni".

Fuente: Clarín