Más cambios en el Gobierno: un ex larretista reeemplaza en la Dirección Electoral a otra ex funcionaria del PRO

El Gobierno hizo un cambio de funcionario en la Dirección Nacional Electoral, con el propósito de impulsar la reforma en el área que presentó en el Congreso.

El Ministerio del Interior que conduce Diego Santilli confirmó a Juan Pablo Limodio al frente de la DINE, en reemplazo de María Luz Landívar, que seguirá como asesora del Secretario de Interior, Gustavo Coria.

El movimiento obedece al ascenso de un hombre que responde a "Lule" Menem y Karina Milei, y a la salida de una funcionaria que viene del riñón del PRO y que asumió en la gestión en enero de 2024.

En un comunicado, se destaca que "dada su experiencia y trayectoria en temas electorales, el ministro Santilli le pidió a María Luz Landivar que continúe desempeñándose como asesora, trabajando mancomunadamente junto al Secretario de Interior, Gustavo Coria"

Y respecto a Limodio, se detalló que su nombramiento tiene relación directa con "la reforma electoral impulsada por el Gobierno Nacional", lo que lo hace "la persona indicada para asumir en la Dirección Nacional Electoral".

Limodio viene de trabajar los últimos dos años al frente de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, una minera estatal de Catamarca. Desde allí es que se lo ubicó en el nuevo puesto.

Fuente: Clarín