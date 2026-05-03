Reforma electoral: en las negociaciones de la Casa Rosada con los gobernadores empiezan a tallar las candidaturas para 2027

CÓRDOBA.- La reforma electoral impulsada por el presidente Javier Milei es uno de los temas que integra la agenda de negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores . La eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) incluida en el proyecto genera rechazo en la mayoría de los aliados del oficialismo. Pero esta vez, en las conversaciones -además del listado habitual de obras y fondos- aparecen las candidaturas de cara a 2027 .

Según pudo saber LA NACION , hay gobernadores que -como aspiran a la reelección en sus provincias- siguen de cerca qué candidatos pondrá La Libertad Avanza (LLA) para enfrentarlos o, llegado el caso, para no obstaculizarles la continuidad en el poder.

En la Casa Rosada descuentan que las negociaciones por la reforma serán duras. La propuesta incluye, además de la eliminación de las PASO , cambios en el sistema de financiamiento de partidos políticos, modificaciones en los requisitos legales para presentar las listas, la suspensión de la elección directa de parlamentarios del Mercosur y la ficha limpia .

Referentes de Pro y del radicalismo , aliados de los libertarios en el Congreso, ya adelantaron que no avanzarán en ningún tratamiento sin un análisis a fondo del proyecto.

Entre los gobernadores, el tucumano Osvaldo Jaldo se pronunció en contra de la iniciativa y propuso que cada partido político asuma el costo de sus propias primarias , sin aporte alguno del Estado. “Vamos con las PASO obligatorias, pero el Estado no pone un peso ni en publicidad, ni en propaganda, ni en asignación de recursos a los partidos políticos. Eliminaría el financiamiento de las PASO y que queden a cargo de cada uno de los partidos que compitan”, planteó. Además, entiende que debe participar solo el sector que tenga más de una lista.

El catamarqueño Raúl Jalil no fue tan contundente: “Hay que ver esta discusión política que está introduciendo el tema de las PASO, a ver si conviene o no nos conviene”.

En el caso del salteño Gustavo Sáenz , logró la aprobación en su provincia de una reforma que tiene en común con la pretendida por Nación la eliminación de las PASO . Hace unos días se sancionó la norma que modifica el sistema de votación para las categorías de legisladores e intendentes , según la cual cada frente electoral puede presentar hasta cuatro listas y elimina el piso mínimo de votos que antes era requerido para acceder a la distribución de cargos.

Para sumar voluntades, el ministro del Interior, Diego Santilli , ya inició una nueva ronda de reuniones con gobernadores; el mes pasado estuvo con Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Poggi (San Luis), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y con aliados como Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) .

Además de sus gestiones, hay algunos llamados del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , para tantear el nivel de apoyo que tiene la iniciativa.

Al diálogo puntual sobre temas de interés de las provincias ya se sumó el de la estrategia electoral de cara al próximo año. Según datos que barajan fuentes cercanas a la mesa política de la Rosada, hay distritos donde LLA está dispuesta a hacer un “guiño” a los gobernadores y no presentar batalla con candidatos propios fuertes , mientras que en otros está decidida a “jugar a fondo”. También apuntan que los armadores - Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem- están “ más permeables a no ser puristas” para las fórmulas a las gobernaciones.

De los actuales mandatarios tienen habilitada la reelección Martín Llaryora (Córdoba); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Ignacio Torres (Chubut); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Vidal (Santa Cruz), Zdero, Frigerio, Sadir y Poggi. De ese grupo, en función de los buenos resultados obtenidos hasta ahora, los libertarios están convencidos de que pueden ganar Córdoba, a donde el peronismo local lleva en el poder desde 1999. El 1 de mayo, Gabriel Bornonori y Luis Juez se mostraron juntos en un locro, en una foto que tiene un claro sesgo electoral.

El objetivo de algunos gobernadores, según interpretan los libertarios, es lograr la promesa de que se enfrentarán con candidatos de baja intensidad . Será después del Mundial cuando empezarían las conversaciones más directas sobre ese tema.

Antes la expectativa está en que “haya más claridad” sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , la economía empiece a mejorar y comiencen a sentirse los impactos de las licitaciones de rutas en la obra pública.

En abril volvieron a caer las transferencias automáticas de Nación a provincias; en términos reales bajaron 3,3% interanual. Fue la cuarta contracción consecutiva. Con este resultado, el primer cuatrimestre cerró un descenso interanual real de 5,7%.

Fuente: La Nación