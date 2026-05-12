Recién casados, discutieron en plena fiesta, él sacó un arma y la mató a tiros frente a sus hijos

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Un agente de la Guardia Municipal asesinó a tiros a su esposa durante la fiesta de casamiento en la ciudad de Campinas. La víctima fue identificada como Nájylla Duenas Nascimento, de 33 años, quien fue baleada por su propio marido, Daniel Barbosa Marinho, de 55 años.





Según relataron testigos, todo ocurrió luego de una discusión entre ambos en plena celebración. En medio del conflicto, el hombre sacó su arma reglamentaria y disparó contra la mujer delante de los tres hijos de ella.





Personal del servicio de emergencias acudió rápidamente al lugar, pero la víctima murió mientras era trasladada al hospital debido a la gravedad de las heridas.





Tras el crimen, el agresor escapó de la escena, aunque horas más tarde regresó a la vivienda para entregarse ante las autoridades.





Las causas de la discusión todavía son investigadas. Familiares de la víctima aseguraron que el acusado solía mostrarse agresivo cuando consumía alcohol. La Policía Civil realizó peritajes en el lugar, mientras la Guardia Municipal abrió una investigación interna sobre el hecho.