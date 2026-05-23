Racing echó a Gustavo Costas: el DT se despedirá del plantel este domingo

La noticia cayó como un bombazo: Racing despidió a Gustavo Costas. Este sábado el presidente Diego Milito tomó la decisión y se lo comunicó al cuerpo técnico, luego de evaluar los últimos resultados, sobre todo la dura eliminación de la Academia en la Copa Sudamericana. Costas se despedirá del plantel este domingo y la dirigencia encabezada por el exdelantero comenzará a buscarle un reemplazante.

Este sábado, tal como había adelantado LA NACION , se precipitó la reunión en la que iban a llevar adelante “la evaluación del semestre” que tuvo el equipo: en ese cónclave, Diego Milito le comunicó al entrenador que cortarían su vínculo, cuya fecha de finalización era el 31 de diciembre de 2028 . Sebastián Saja no estuvo en la reunión, se comunicó después con Costas. Del “espaldarazo”, tal como habían descripto desde la directiva albiceleste esa extensión contractual hasta el cierre de la gestión Milito, el club decidió cambiar el rumbo tras malos resultados y evidente falta de consenso en la política de incorporaciones y promoción de juveniles.

“ No era algo que Gustavo se esperara. Ganó dos títulos internacionales, llegó a una final que no la ganó por un minuto (en el Clausura 2025) y puso al equipo en las semifinales de la Copa Libertadores. Este semestre fue muy malo, pero en dos años y medio el balance le daba más que positivo”, defendieron al entrenador desde su entorno, en diálogo con LA NACION.

Costas, que se había transformado en el primer entrenador de Racing en iniciar tres años consecutivos una temporada en este siglo, se despedirá del plantel este domingo , en Avellaneda, donde el equipo deberá continuar la preparación para los duelos con Independiente Petrolero, este miércoles por la Sudamericana, y Defensa y Justicia, el domingo 31 de mayo, por la Copa Argentina. Chirola Romero y Luli Aued estarán a cargo del equipo de manera interina en esos compromisos.

El clima estaba tenso luego de la eliminación de Racing de la Copa Sudamericana. Costas no quería renunciar , según le confirmaron desde su círculo de confianza a LA NACION. “Lo importante es que el club decida qué quiere hacer , si la idea es pelear o traer lo que se pueda , subir juveniles y apuntar a un campeonato económico”, le había comentado a este medio desde el entorno del director técnico, en sintonía con uno de los mensajes que él planteó en la conferencia de prensa posterior al bochornoso adiós copero ante Caracas: “ El club no sé si tiene plata para traer lo que querés, no sé cuánto está dispuesto a gastar. Si querés jugadores, el mercado está muy caro”. Las difernecias quedaban al descubierto.

“ No es que no hay plata ”, habían contraatacado desde la directiva académica al entrenador e ídolo, en diálogo con LA NACION, en una nueva señal del conflicto latente entre las partes sobre cómo encarar el proyecto deportivo y de qué manera impacta en el institucional. “ La economía nuestra tiene que convivir con las dos cosas: tener un plantel competitivo y seguir con la prioridad del desarrollo del predio Ezeiza ”, aseveron tras la conferencia de prensa del DT desde el núcleo de Milito.

Gustavo Costas dirigió a Racing en 134 partidos , de los cuales ganó 70, empató 25 y perdió 39, consiguiendo un porcentaje de eficacia del 58% y ganando dos títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

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Fuente: La Nación