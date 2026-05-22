Racing agudiza su crisis: Costas-Milito, la cumbre que puede marcar la gestión y el termómetro de los hinchas

" Se puede anticipar la evaluación del semestre ”. Con la prematura e inesperada eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Racing recibió otro golpe durísimo en un año repleto de problemas. Una alta fuente de la dirigencia, consultada por LA NACION, dio cuenta de la posibilidad de que se adelante un cónclave entre el presidente, Diego Milito, el director deportivo, Sebastián Saja, y el entrenador, Gustavo Costas . Luego del 2-2 que consumó un fracaso internacional, cuando al estratega le preguntaron si lo ocurrido ponía en reevaluación su continuidad, aseguró: “No se pueden tomar decisiones en caliente”.

Costas no quiere renunciar , según le confirmaron desde su círculo de confianza a LA NACION. “Lo importante es que el club decida qué quiere hacer , si la idea es pelear o traer lo que se pueda , subir juveniles y apuntar a un campeonato económico”, le describieron a este medio desde el entorno del director técnico, en sintonía con uno de los mensajes que él planteó en la conferencia de prensa posterior al bochornoso adiós copero ante Caracas: “ El club no sé si tiene plata para traer lo que querés, no sé cuánto está dispuesto a gastar. Si querés jugadores, el mercado está muy caro”.

“ No es que no hay plata ”, contradijeron desde la directiva académica al entrenador e ídolo, en diálogo con LA NACION, en una nueva señal del conflicto latente entre las partes sobre cómo encarar el proyecto deportivo y de qué manera impacta en el institucional. “ La economía nuestra tiene que convivir con las dos cosas: tener un plantel competitivo y seguir con la prioridad del desarrollo del predio Ezeiza ”, aseveran desde el núcleo de Milito.

El presidente, quien sostiene ante sus dirigentes que la construcción del centro deportivo es una “política de Estado” que desea para la gestión, afronta una crisis que no esperaba. En diciembre del año pasado, cuando decidió ofrecerle a Costas una renovación hasta el final del mandato (diciembre de 2028), jamás imaginó que seis meses después estaría ante un momento crítico que dejará huellas más allá de lo inmediato.

Este sábado, el plantel volverá a los entrenamientos para encarar la última semana de competencia con dos partidos diametralmente opuestos: recibirá a Independiente Petrolero, el miércoles, sólo para cumplir con el fixture de la Sudamericana; pero el domingo 31 se topará con Defensa y Justicia , en Jujuy, por un boleto a los octavos de final de la Copa Argentina . Si el semestre ya es calamitoso, una eventual caída ante el Halcón de Florencio Varela reflejaría aquel dicho popular que indica que “siempre se puede estar peor”.

Y Racing no tiene margen a continuar con la vertiginosa pérdida de prestigio que atraviesa en la temporada. Por eso, aun con ese sensible encuentro por delante, desde la dirigencia no descartan que Milito, probablemente acompañado por Saja, se siente cara a cara con Costas. “Hay que revertir todo. Y para cambiar los resultados, no puede seguir todo igual ”, analizó una alta fuente dirigencial ante este medio, habida cuenta de la manifiesta tensión entre las miradas que tienen Milito y Costas respecto a qué necesita Racing.

Con ese contrapunto latente, aflora una pregunta lógica: ¿Costas tiene la continuidad asegurada? “ No se puede descartar ningún escenario ”, respecto a qué decisión surja de ese cónclave, le contestó a LA NACION la misma fuente que advirtió como imperioso “hacer cambios”. Esas variantes –aclaró al respecto- no necesariamente representan el arribo de un nuevo entrenador, pero sí emerge la ya conocida diferencia de criterios entre el cuerpo técnico y la secretaría sobre cómo y qué jugadores buscar.

El punto en común para ambos actores de esta historia es el económico . El lineamiento del “no hay (tanta) plata”, en función del propósito de avanzar con la tan anunciada -y por ahora demorada- obra en Ezeiza corre tanto para Costas como para Saja. Más allá de esa circunstancia que no resulta menor, desde Racing manifiestan que “habrá salidas y llegadas al plantel”. También, a sabiendas de la paupérrima tarea en este semestre, concluyeron que tras el Mundial “hay que pelear por el campeonato y por la Copa Argentina”. Para ese segundo propósito, deberá superar su propia crisis y a Defensa y Justicia.

La caída libre protagonizada por el equipo dejó más en la superficie que los reproches mutuos entre el cuerpo técnico y la dirigencia (y secretaría técnica) ocurran. No se trata de una “guerra” entre las partes, pero detrás de escena las evaluaciones encuentran responsabilidades propias y también en la otra parte. Imaginar que la relación se sostenga -o no se esmerile más- sin resultados inmediatos es muy complejo: y la dirigencia le renovó el vínculo a Costas por tres años.

Sobre ese plazo firmado en diciembre del año pasado, los dirigentes argumentan que fue “darle un espaldarazo a un símbolo, reconocer que el equipo había sido otra vez muy competitivo, y terminar con el rumor de que Diego no estaba convencido de Gustavo”. Más allá de esa intención, en la práctica ese respaldo se torna más frágil. Que en la mesa estén dos ídolos también es una situación atípica. Y Milito sabe, como todos sus directivos, que –hasta ahora- Costas es la única figura que no cae en la bolsa de los reclamos de la gente.

Costas, que se sabe bancado por los hinchas en cada encuentro, volvió a hacer un tiro por elevación a la dirigencia durante la última conferencia: “Tenemos que ver qué está dispuesto a hacer el club y cuánto gastar, o si la intención es poner a más chicos”. Cuando desde LA NACION se hizo mención a esa sentencia, desde el entorno del entrenador sostuvieron que “la idea es tener en claro qué pretende la dirigencia, pero no se trató de un ‘palo’ o pasarle una pelota embarrada”.

“ Los jugadores son para Racing, no para Costas, Milito o Saja ”, replicaron desde el club sobre esa declaración del conductor del plantel, ya que entienden que no es potestad del entrenador influir sobre las políticas generales de la gestión del club, y ampliaron: “Si un día no estuviera Gustavo, la idea sería que los futbolistas que tenga el club puedan seguir jugando acá”. En esa línea, después de varios mercados de pases en los que los refuerzos -en general- no potenciaron al equipo y terminaron relegados, desde la Academia sí consideraron que “la reunión con Gustavo será importante, entre otras cosas, para saber qué análisis hace él de lo que ve hoy en el plantel”.

“El semestre fue malísimo”, coincidieron Costas públicamente y los dirigentes, en off. Así las cosas, en la Academia remarcan que “no hay jugadores intransferibles, aunque sí algunos pilares con los que la idea es seguir contando”. Facundo Cambeses, Gabriel Rojas y Adrián Martínez están entres esos puntales para pensar el segundo semestre, mientras que Santiago Sosa –uno de los capitanes- tendría deseos de emigrar. “Cualquier jugador que quiera salir debería tener una oferta que sea beneficiosa para Racing”, aseguran desde la dirigencia, cuya relación con varios de los jugadores atravesó fuertes contrapuntos y no se caracteriza por un gran feeling .

Marcos Rojo, cuyo vínculo finaliza en junio, y Bruno Zuculini , con contrato hasta fin de año, son con quienes iniciaron conversaciones para intentar renovar. “Marcos es un jugador de jerarquía y su contrato no sería un impedimento; Bruno es un líder importantísimo, es clave para el vestuario”, precisaron sobre qué valoran en ambos futbolistas.

La última semana del primer semestre está llamada a marcar lo que viene. Hasta ahora, Racing rodó en 2026 un film de terror. Con una charla clave por realizarse, desde adentro alegan que “la película todavía no terminó”. El género que marque el después todavía no se conoce, pero hoy resulta sumamente inquietante.

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Fuente: La Nación