Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales de la semana del 25 al 31 de mayo

El Movistar Arena tiene una nutrida agenda de shows para cada semana del año. Entre el 25 y el 31 de mayo tocan Andrés Calamaro, El Cuarteto de Nos y Los Ángeles Azules.

Este espacio ganó reconocimiento en los últimos años no solo por su calidad en el sonido , sino también por su comodidad en los accesos y la oferta que entrega en gastronomía, la visibilidad al escenario, el sonido y los artistas que deslumbran fecha tras fecha.

Es un lugar que tiene una capacidad máxima de 15.000 personas y es, a la vez, uno de los escenarios más convocantes en los últimos años. Sus próximas fechas incluyen tanto artistas nacionales como internacionales. En este sentido, muchos se preguntan cuál es la agenda de shows para esta semana.

Esta semana en particular, hay seis shows . Estos son:

El Movistar Arena se encuentra en el barrio porteño de Villa Crespo , junto a la cancha de Club Atlético Atlanta. Más precisamente, su dirección es Humboldt 450 . También cuenta con una entrada de ingreso Av. Corrientes 6094 .

La ubicación que tiene este estadio le permite tener una gran accesibilidad, especialmente en transporte público . A continuación, todas las formas de llegar al Movistar Arena y sus principales accesos :

Estas opciones permiten llegar al Movistar Arena desde diferentes puntos de la ciudad y son las vías recomendadas para los asistentes a los eventos.

A su vez, se puede ir en auto al estadio , aunque puede ser difícil encontrar lugar para estacionar por la alta demanda de la zona. Los accesos vehiculares principales son Av. Corrientes y Humboldt . Desde el centro porteño se recomienda tomar Av. Corrientes hacia el oeste hasta llegar al barrio de Villa Crespo. También es posible acceder desde el norte por Av. Juan B. Justo.

Cabe recordar que el Movistar Arena cuenta con un estacionamiento dentro de su predio exclusivo para los asistentes de sus shows. Este está gestionado por Seeker Parking , donde se puede reservar y asegurar el lugar con anticipación. Su valor ronda los $8000 por evento.

Fuente: La Nación