Quién era el hombre que murió tras ser atropellado en la autopista Perito Moreno mientras revisaba su camioneta

Oriundo de Magdalena y habitué del deporte pato, Damián Irungaray , de 41 años, encontró la muerte este sábado en la autopista Perito Moreno cuando bajó de su auto para inspecionar un desperfecto mecánico y resultó embestido por una camioneta Ford EcoSport blanca.

Un allegado de los accidentados narró a LN + que la familia es oriunda de la localidad de Magdalena y que transportaba caballos hasta la localidad de Bartolomé Bavio.

Irungaray, quien al momento del siniestro viajaba con su hijo Álvaro, de 19 años , era una figura reconocida en la actividad rural de la región.

También por su afición al pato , en el club La Carreta lo despidieron desde sus redes sociales.

El hombre tenía previsto participar este fin de semana en el Torneo de Remonta y Veterinaria del Ejército, que iba a realizarse en Campo de Mayo y donde iba a competir su hijo, que resultó herido pero se encuentra fuera de peligro.

A raíz de la tragedia en la autopista, el certamen quedó suspendido. “Informamos que, por razones de fuerza mayor, queda suspendido el Torneo de Remonta y Veterinaria del Ejército” , indicó la organización del encuentro en sus redes sociales.

“Desde la organización acompañamos a la familia Irungaray en este difícil momento y les enviamos nuestras fuerzas y más sinceras condolencias”, expresaron.

El club Barrancas del Salado, donde jugaba Irungaray, también publicó un comunicado con sus condolencias: “Con profundo dolor, informamos que la familia de nuestro club está atravesando un momento muy difícil. Acompañamos de corazón a Álvaro Irungaray y a familia en este triste momento. Nuestras condolencias y un fuerte abrazo para todos sus familiares y amigos”.

El pato es un deporte ecuestre originario de Argentina y que nació de la mano de los gauchos. Se juega con una pelota confeccionada en cuero con una cámara neumática, provista de seis asas que los gauchos deben conducir para hacer un gol.

Originalmente, en lugar de una pelota se usaba un ave muerta, de ahí su nombre.

Un conductor atropelló a Irungaray y se dio a la fuga en la autopista Perito Moreno , a la altura del peaje Avellaneda en sentido a la provincia de Buenos Aires, cuando padre e hijo habían bajado de la camioneta para solucionar un desperfecto en la rueda trasera izquierda de su vehículo.

El padre falleció en el lugar tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por el impacto. El personal de emergencias médicas constató su muerte después de realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito.

El hijo, en tanto, recibió asistencia médica y fue trasladado al hospital Piñero con diagnóstico de politraumatismos.

El conductor que atropelló a las víctimas, a bordo de una Ford EcoSport blanca, se fugó de la escena inmediatamente después del choque.

El personal de la División Autopistas de la Policía de la Ciudad identificó el vehículo involucrado a través del relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en la zona del peaje.

Las autoridades informaron a LA NACION que, con esta información, realizan las tareas correspondientes para localizar y detener al conductor responsable del hecho. En la causa interviene la Unidad de Flagrancia (UFLA) Sur.

Fuente: La Nación