Qué es la ciclogénesis, por qué se origina y qué se recomienda

El fenómeno de la ciclogénesis mantendrá condiciones de inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , con lluvias , ráfagas de viento y descenso de temperatura durante las próximas horas.

La ciclogénesis es el proceso por el cual se forma o se intensifica un sistema de baja presión en la atmósfera . Ocurre cuando la misma baja de manera brusca y el aire se reorganiza, lo que puede generar mal tiempo.

Suele estar asociada a vientos fuertes, lluvias persistentes y mayor inestabilidad, aunque no siempre provoca tormentas severas.

En este caso, se produce por el choque entre una masa de aire cálido y húmedo y otra de aire frío, lo que favorece la formación de un sistema de baja presión sobre el este del país.

Fuente: TN