Allanaron viviendas en Mar del Plata por la difusión de un video privado de una adolescente

ZONALES





Una investigación judicial por la difusión no autorizada de un video privado de una adolescente derivó en una serie de allanamientos realizados en Mar del Plata, en el marco de una causa que lleva adelante la fiscal Mariana Baqueiro.





La denuncia fue presentada por la madre de la menor luego de detectar que el material comenzó a circular en redes sociales y aplicaciones de mensajería. A partir de ese momento intervino el Gabinete de Menores de la DDI local, que inició distintas tareas investigativas para determinar el origen de la difusión.





De acuerdo a lo establecido en la causa, el contenido habría sido compartido inicialmente en un ámbito privado tiempo atrás y posteriormente comenzó a viralizarse sin consentimiento.





Con el avance de la investigación, la fiscalía solicitó órdenes de allanamiento sobre distintos domicilios vinculados a adolescentes presuntamente involucrados en la circulación del material.





Durante los procedimientos, personal policial secuestró teléfonos celulares y equipos informáticos que serán sometidos a pericias para determinar el alcance de la difusión y establecer posibles responsabilidades.

La causa continúa en etapa investigativa y los dispositivos secuestrados serán analizados por especialistas en informática forense.