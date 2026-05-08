Ni minimalismo ni retro: el nuevo estilo de decoración que es tendencia en 2026

En un mundo donde el ritmo acelerado y el estrés parecen no dar tregua, cada vez más personas buscan refugio en sus propios hogares. Pero no se trata solo de metros cuadrados o ubicación: el bienestar y la conexión con la naturaleza se volvieron el verdadero lujo de estos tiempos.

La biofilia llegó para quedarse y redefine la forma de habitar. Más que una moda, es una invitación a reconectar con lo esencial: la luz , el verde , los materiales nobles y el aire fresco . Todo eso, sin salir de casa.

La biofilia parte de una idea simple pero poderosa: los seres humanos tenemos una conexión innata con la naturaleza . Aunque vivamos rodeados de cemento, el cuerpo y la mente siguen necesitando ese contacto.

Estudios recientes muestran que la luz natural, las plantas y los espacios vinculados al agua ayudan a bajar el estrés, mejorar la concentración y generar bienestar . Incluso existe la “Blue Mind Theory”, que explica por qué los entornos cercanos al agua (lagunas, ríos o el mar) producen una calma casi instantánea.

Lo que antes parecía un lujo o un detalle estético, hoy se entiende como una necesidad para vivir mejor.

La biofilia no es solo una cuestión de decoración. También invita a revisar hábitos cotidianos: abrir una ventana a la mañana, cuidar las plantas, hacer pausas para mirar hacia afuera o disfrutar de la luz natural. Pequeños gestos que, sostenidos en el tiempo, transforman la experiencia de habitar.

Fuente: TN