Viento, frío polar y tormentas: alerta en el AMBA por la ciclogénesis

Como resultado del intenso temporal que azota a la provincia de Buenos Aires, un árbol cayó encima de una vivienda y de un auto en Necochea .

El episodio se produjo cerca de las 17:25 de este jueves, en medio de las fuertes tormentas e intensas ráfagas de viento. Personal del Cuartel de Bomberos tuvo que acudir a la casa ubicada en calle 52 al 7400 para remover el árbol y asegurar el domicilio.

Tras la alerta naranja por vientos y amarilla por lluvias en varias localidades de la costa bonaerense, los municipios de Monte Hermoso y Coronel Rosales suspendieron las clases para este viernes 8 de mayo.

"Debido a la situación climática vigente, se suspenden las clases, de todos los turnos, en todo el distrito de Coronel Rosales", indicaron a través de un comunicado. En paralelo, Monte Hermoso se sumó a la medida y también canceló cualquier actividad deportiva o recreativa .

El fenómeno meteorológico llegó a varias provincias de Argentina, incluso Corrientes , donde este jueves a la tarde un trabajador rural murió tras ser alcanzado por un rayo en medio de la tormenta .

La tragedia ocurrió mientras el hombre arreaba ovejas en la Estancia "El Tigre", en la localidad de Sauce . En esa ciudad ubicada al sur de la provincia, el clima seguirá con probabilidad de lluvias durante la madrugada y mañana del viernes , junto a intensas ráfagas de viento, de hasta 50km/h .

El fenómeno de la ciclogénesis mantendrá condiciones de inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , con lluvias , ráfagas de viento y descenso de temperatura durante las próximas horas.

La costa atlántica sufre las consecuencias del fenómeno ciclogénesis y se cancelaron las clases para todos los turnos en Mar del Plata. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un doble alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos en la ciudad .

El intendente del municipio, Agustín Neme , oficializó la suspensión de las clases del viernes 8 de mayo en todo el partido de General Pueyrredón, donde las ráfagas de viento podrían alcanzar los 90 km/h , además de varias lluvias a lo largo del día.

Tras el fuerte temporal que azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este jueves a la madrugada, el fenómeno ciclogénesis mantiene condiciones inestables, con probabilidades de tormentas y ráfagas de viento intensas , además de un brusco descenso de temperatura .

Además, el fenómeno ya avanzó sobre la costa atlántica, el sur de Río Negro y Chubut , donde se espera que en las próximas horas se intensifique con ráfagas de hasta 100km/h y olas que pueden superar los 10 metros , de acuerdo al SMN. En el litoral y noreste del país, las autoridades activaron la alerta naranja . En la provincia de Buenos Aires se reportaron tormentas severas con granizo y actividad eléctrica , incluso un tornado en la ciudad de Las Flores .

Fuente: TN