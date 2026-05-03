Qué es el hantavirus, la infección que causó la muerte de tres pasajeros de un crucero que salió de la Argentina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo de tres muertes relacionadas con un posible brote de hantavirus en un barco de crucero en el Atlántico que partió desde Ushuaia , Tierra del Fuego.

Se trata de una enfermedad viral aguda grave, a menudo mortal, transmitida a los humanos por roedores silvestres, principalmente el ratón colilargo, a través de su saliva, heces y orina. Se contrae comúnmente al inhalar polvo contaminado en lugares cerrados, produciendo fiebre, dolores musculares y dificultad respiratoria severa.

En la Argentina, durante 2025 se confirmaron 22 muertes por hantavirus y hace semanas se decretó una alerta sanitaria a nivel nacional.

Fuente: La Nación