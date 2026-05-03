Qué es el hantavirus: cómo se transmite, cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlo

El hantavirus es una enfermedad infecciosa grave que se transmite principalmente a través de roedores silvestres . Se trata de una zoonosis causada por virus ARN de la familia Bunyaviridae, cuyos reservorios naturales son distintas especies de ratones que portan el virus sin presentar síntomas.

La transmisión al ser humano ocurre, en la mayoría de los casos, por la inhalación de partículas virales presentes en el aire contaminado con orina, saliva o excrementos de roedores infectados . También puede darse por contacto directo con estas secreciones o, en casos menos frecuentes, por mordeduras .

El contagio suele producirse cuando las personas ingresan a ambientes donde hay presencia de roedores , en especial en zonas rurales o suburbanas. Lugares cerrados como galpones, depósitos o viviendas deshabitadas representan un mayor riesgo si no fueron ventilados previamente.

Aunque esta última forma existe, la vía ambiental sigue siendo la principal.

Los primeros signos suelen ser inespecíficos y similares a una gripe, lo que puede dificultar su detección temprana. Los más comunes son:

Con el paso de los días, la enfermedad puede agravarse y evolucionar hacia un cuadro más severo, conocido como síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que provoca:

Existen dos formas clínicas principales:

El hantavirus volvió a generar preocupación tras un brote detectado en un crucero que partió desde Ushuaia , donde se confirmaron casos y fallecimientos. La situación llevó a reforzar las alertas sanitarias y a recordar la importancia de la prevención, en especial en contextos de exposición a ambientes potencialmente contaminados.

En la Argentina, el principal transmisor es el ratón colilargo , y algunas variantes del virus, como el Andes, pueden presentar transmisión entre personas, aunque esto ocurre con menor frecuencia.

No existe un tratamiento específico para la enfermedad, por lo que la prevención es clave para reducir el riesgo de contagio.

Ante la aparición de síntomas compatibles y antecedentes de exposición en las últimas semanas, es fundamental acudir de inmediato a un centro de salud para una evaluación médica.

Fuente: TN